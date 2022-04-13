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Факты / Украина / Общество

Эвакуационные поезда на 13 апреля 2022: направления и расписание рейсов

Юля Захарченко редактор ленты
Эвакуационные поезда на 13 апреля 2022: направления и расписание рейсов

С начала российского вторжения в Украину Укрзализныця ежедневно выполняет эвакуационные рейсы, чтобы помочь гражданам уехать из городов, которые попадают под обстрелы агрессора.

13 апреля национальный перевозчик предлагает эвакуационные рейсы по следующим направлениям:

Покровск

  • 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп

Львов

  • 15:00 – 236/235 Львов – Жмеринка,
  • 22:00 – 274/273 Львов – Полтава Южная

Славянск

  • 17.00 – 274/273 Славянск – Львов

Другие

  • 11:30 – 209/210 Харьков-Пассажирский – Ивано-Франковск,
  • 14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая,
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр

В 06:00 отбыл поезд 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пассажирский.

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.

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Фото: Укрзализныця

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