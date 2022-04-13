С начала российского вторжения в Украину Укрзализныця ежедневно выполняет эвакуационные рейсы, чтобы помочь гражданам уехать из городов, которые попадают под обстрелы агрессора.
13 апреля национальный перевозчик предлагает эвакуационные рейсы по следующим направлениям:
Покровск
- 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
Львов
- 15:00 – 236/235 Львов – Жмеринка,
- 22:00 – 274/273 Львов – Полтава Южная
Славянск
- 17.00 – 274/273 Славянск – Львов
Другие
- 11:30 – 209/210 Харьков-Пассажирский – Ивано-Франковск,
- 14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая,
- 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр
В 06:00 отбыл поезд 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пассажирский.
Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.
Фото: Укрзализныця