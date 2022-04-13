С начала полномасштабной войны Российской Федерации против Украины на Родину вернулось 870 тысяч украинцев.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

— Начиная с 24 февраля в целом государственную границу на участках со странами ЕС, Молдовой пересекло 4,3 млн человек. Это в обоих направлениях. Если говорить по выезду, то это количество достигает трех миллионов. Иностранцы – около 350 тыс. В первые дни (после начала широкомасштабной войны РФ против Украины, – Ред.) оно было незначительным. Около 10 тыс. граждан Украины пересекали в сутки на въезд. Подавляющее количество составляло мужчин, — сказал он.

Андрей Демченко рассказал, что большинство вернувшихся в Украину мужчин говорили, что не могут оставаться в стороне во время войны РФ против Украины.

Представитель ГПСУ добавил, что в последние дни пограничники фиксируют увеличение количества граждан Украины, которые возвращаются в Родину — 25-30 тыс. граждан Украины в сутки. Теперь возвращаются не только мужчины, но и женщины, и дети, и пожилые люди.

– С 24 февраля всего на въезд в Украину проследовало более 870 тысяч граждан Украины, – резюмировал Андрей Демченко.

Напомним, по состоянию на 3 апреля в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ вернулись около 537 тыс. граждан.

Источник: UkraineMediaCentre Kyiv