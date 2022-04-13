Над Харьковщиной мобильные подразделения ВСУ сбили два российских самолета

В среду, 13 апреля, мобильные подразделения Вооруженных сил Украины сбили два российских самолета, атаковавших населенные пункты в Харьковской области.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что украинские военнослужащие круглосуточно защищают регион.

– Верим в наши Вооруженные Силы Украины, которые круглосуточно обороняют Харьковскую область, – отметил Олег Синегубов.

По его словам, наши военные удерживают свои позиции, оборону Харькова и области, укрепляя резервы и вооружение. Синегубов подчеркнул, что оснований для эвакуации из Харькова сейчас нет.

– Поверьте, наши ВСУ ежедневно уничтожают много техники и живой силы россиян. Верьте нашим защитникам и сохраняйте спокойствие, – призвал глава Харьковской ОВА украинцев.

Он рассказал, что Вооруженные силы Украины имеют успехи на Роганском и Дергачевском направлениях. На Изюмском – наши военнослужащие постоянно ведут бои, чтобы не пропустить врага в Донецкую и Луганскую области.