Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 49 день войны
Убили Убили
191 детей
Ранили Ранили
>349 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 842 взрослых
Факты / Украина / Общество

Под Донецком российские войска ударили ракетой по Черкасскому: семь раненых

Юля Захарченко редактор ленты
Под Донецком российские войска ударили ракетой по Черкасскому: семь раненых

Российские войска нанесли ракетный удар по поселку городского типа Черкасское под Донецком, в результате чего по меньшей мере семь человек были ранены. Авиаудар совершили сегодня утром, повреждены многоквартирные дома.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко отметил, что страна-агрессор продолжает обстреливать города и села по всей линии фронта.

– Сегодня под ударом уже оказались Авдеевка и Великая Новоселка. В Авдеевке поврежден жилой дом и объекты городской инфраструктуры, – рассказал глава Донецкой ОВА.

В Великой Новоселке известно о попадании в частный дом, владелица которого получила легкую контузию.

– Снова и снова россияне подтверждают, что они не способны вести честную конвенционную войну, не способны противостоять Вооруженным силам Украины. Их главная тактика теперь – убивать и терроризировать гражданское население, — убежден он.

Павел Кириленко подчеркнул, что Украина тщательно фиксирует все преступления российских военнослужащих, которые должны понести наказание за агрессию против мирных жителей.

Читайте
Были чистые поля, а теперь все сожжено: СБУ перехватила разговор российского солдата

Фото: Донецкая ОВА

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка