Под Донецком российские войска ударили ракетой по Черкасскому: семь раненых

Российские войска нанесли ракетный удар по поселку городского типа Черкасское под Донецком, в результате чего по меньшей мере семь человек были ранены. Авиаудар совершили сегодня утром, повреждены многоквартирные дома.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко отметил, что страна-агрессор продолжает обстреливать города и села по всей линии фронта.

– Сегодня под ударом уже оказались Авдеевка и Великая Новоселка. В Авдеевке поврежден жилой дом и объекты городской инфраструктуры, – рассказал глава Донецкой ОВА.

В Великой Новоселке известно о попадании в частный дом, владелица которого получила легкую контузию.

– Снова и снова россияне подтверждают, что они не способны вести честную конвенционную войну, не способны противостоять Вооруженным силам Украины. Их главная тактика теперь – убивать и терроризировать гражданское население, — убежден он.

Павел Кириленко подчеркнул, что Украина тщательно фиксирует все преступления российских военнослужащих, которые должны понести наказание за агрессию против мирных жителей.

Фото: Донецкая ОВА