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Факты / Украина / Общество

РФ превращает Луганщину в еще один Мариуполь: Денисова о военных преступлениях российской армии

Юля Захарченко редактор ленты
РФ превращает Луганщину в еще один Мариуполь: Денисова о военных преступлениях российской армии

Российская армия превращает Луганскую область в еще один Мариуполь. Солдаты РФ ежедневно обстреливают из авиации, артиллерии и ракетными ударами города и села в регионе.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова отметила, что окрестности Северодонецка и Горного обстреляли фосфорными снарядами, а в Рубежном сгорел целый жилой квартал – около 10 домов.

Морги переполнены телами погибших мирных жителей, рассказала Денисова. Снабжение электроэнергии происходит с перебоями или отсутствует вообще, поэтому они находятся также в подвалах. Сохранять их невозможно, поэтому в короткие промежутки времени между обстрелами волонтеры хоронят тела в городах.

— Все кладбища расположены в окрестностях, но из-за обстрелов использовать их нет возможности, — отметила уполномоченная Верховной Рады.

Методическое уничтожение жителей Луганской области и полное разрушение населенных пунктов подпадает под определение военного преступления и преступления против человечности в соответствии со статьями 7 и 8 Римского устава международного уголовного суда.

Денисова обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, которая должна учесть эти факты. Она призвала международных партнеров закрыть небо над Украиной и предоставить оружие для борьбы со страной-агрессором.

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Фото: Getty Images

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