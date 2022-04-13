Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сегодня еще рано массово возвращаться в столицу.

Опираясь на рекомендации военных, он отметил, что угроза ракетных обстрелов города остается еще достаточно высокой.

Кроме этого, продолжается разминирование прилегающих к Киеву территорий, где уже зафиксированы несчастные случаи гибели в результате подрывов.

— Продолжается разминирование близлежащих территорий к столице, где, к сожалению, уже есть случаи гибели в результате подрывов на заминированных оккупантами территориях. Наша же ключевая задача – сохранить жизнь и спокойствие людей. Поэтому пока спешить с возвращением в столицу не нужно. Те, кто возвращаются должны взвешивать все риски. Мы не можем запретить возвращаться. Мы можем только рекомендовать. Тем не менее, это решение каждого из вас. Страна живет в условиях военного положения, – сообщил Кличко.

Мэр Киева добавил, что агрессор не оставил своих планов захватить Киев и может начать их реализовывать в любой момент, поэтому нужно быть крайне осторожными и прислушиваться к рекомендациям военных.

Ранее мы писали, что в Киевской области обнаружили уже 720 тел мирных жителей, погибших в результате нападения России. Еще более 200 человек считаются пропавшими без вести.

По данным главы полиции Киевской области Андрея Небитова, во время военного положения полицейские зарегистрировали 233 уголовных производства по посягательствам на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.