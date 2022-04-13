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Факты / Украина / Общество

В моргах Днепра остается более 1,5 тыс. погибших российских солдат — заммэра

Юля Захарченко редактор ленты
В моргах Днепра остается более 1,5 тыс. погибших российских солдат — заммэра

В моргах на территории Днепра остается более 1,5 тыс. погибших российских солдат, которых никто не хочет забирать. Матерей военнослужащих РФ просят забрать тела своих мертвых сыновей.

Заместитель городского главы Днепра Михаил Лысенко отметил, что тела российских оккупантов сейчас лежат в рефрижераторах (системе искусственного охлаждения, холодильно-отопительной установке).

– Сейчас в моргах Днепра более 1,5 тыс. погибших российских солдат, которых никто не хочет забирать. Они лежат в рефрижераторах, – отметил заместитель мэра города.

Михаил Лысенко надеется, что матери российских военных приедут и заберут тела своих сыновей, потому что именно они их вырастили. В то же время наемники РФ пока не спешат освобождать морги в Днепре и других городах Украины от тел оккупантов.

— Как бы там ни было, но это чьи-то дети. Их выращивали матери, они их любили, они ходили с ними вместе на 1 сентября в школу, – добавил он.

Заместитель городского главы подчеркнул, что местные власти готовы помочь с тем, чтобы родные и друзья погибших вывезли из Украины тела российских солдат.

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Источник: Настоящее время

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Фото: Depositphotos

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