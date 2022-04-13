Житель Краматорска, который оказался на месте ракетного удара по вокзалу, нашел среди окровавленных вещей погибших людей пластиковый контейнер с живым кроликом. Его хозяева пытались выехать в безопасный регион Украины к своим детям…

— Было много крови, вещи в крови, среди них что-то зашевелилось, в переноске я увидел кролика, — рассказал спаситель Яси Вадим.

По словам мужчины, на месте трагедии было много домашних животных, которым не удалось спастись от смертоносных осколков. Но Ясе повезло.

Как позже выяснилось, хозяевами домашнего любимца была пожилая пара, которая пыталась спастись от ракетных ударов у своих детей в одном из относительно безопасных регионов Украины. Однако женщина погибла, а мужчина оказался в больнице.

Вадиму удалось выйти на связь с детьми пострадавшей пары, которые рассказали, как нужно заботиться о кролике.

Пока Яся, окруженный заботой и любовью, находится у Вадима. Мужчина говорит, что, после того, как нашел это трогательное и беззащитное существо, решил, что если в этом ужасе оно выжило, то не должно умереть от холода и голода.

Напомним, что 8 апреля российские оккупанты обстреляли ракетами из комплекса Точка-У вокзал Краматорска, где около 4 тысяч человек ожидали эвакуации.

По последним данным, в результате ракетного удара погибли 57 человек, 109 человек ранены.

Источник: Радио Свобода