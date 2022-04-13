Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 48 день войны
Убили Убили
191 детей
Ранили Ранили
>349 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 842 взрослых
Факты / Украина / Общество

Шевелился среди окровавленных вещей: кролик, который выжил после ракетного удара по Краматорску

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
кролик з краматорська

Житель Краматорска, который оказался на месте ракетного удара по вокзалу, нашел среди окровавленных вещей погибших людей пластиковый контейнер с живым кроликом. Его хозяева пытались выехать в безопасный регион Украины к своим детям…

— Было много крови, вещи в крови, среди них что-то зашевелилось, в переноске я увидел кролика, — рассказал спаситель Яси Вадим.

По словам мужчины, на месте трагедии было много домашних животных, которым не удалось спастись от смертоносных осколков. Но Ясе повезло.

Читайте
Под Харьковом российские войска обстреляли пгт Бабаи: есть погибший и раненые

Как позже выяснилось, хозяевами домашнего любимца была пожилая пара, которая пыталась спастись от ракетных ударов у своих детей в одном из относительно безопасных регионов Украины. Однако женщина погибла, а мужчина оказался в больнице.

Вадиму удалось выйти на связь с детьми пострадавшей пары, которые рассказали, как нужно заботиться о кролике.

Пока Яся, окруженный заботой и любовью, находится у Вадима. Мужчина говорит, что, после того, как нашел это трогательное и беззащитное существо, решил, что если в этом ужасе оно выжило, то не должно умереть от холода и голода.

Напомним, что 8 апреля российские оккупанты обстреляли ракетами из комплекса Точка-У вокзал Краматорска, где около 4 тысяч человек ожидали эвакуации.

По последним данным, в результате ракетного удара погибли 57 человек, 109 человек ранены.

Источник: Радио Свобода

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка