Воюют только с мирными людьми: Ермак об угрозах РФ ракетными ударами по Киеву

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал заявление Минобороны РФ о том, что их войска собираются бомбить Киев ракетами.

— Своими провокациями Россия готовит повод для очередных угроз. Уже заговорили о возможных ракетных ударах по Киеву. Мы готовы к любым сценариям и ни один российский не сработает, – заявил Ермак.

По его словам, Кремль в очередной раз подтвердил тот факт, что их войска способны воевали только против мирного населения.

— Кремль уже доказал, что умеет сражаться только с мирным населением, которое не способно им ответить. За все преступления Россия будет отвечать перед международным трибуналом в будущем, – отметил глава Офиса президента.