Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 49 день войны
Убили Убили
191 детей
Ранили Ранили
>349 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 842 взрослых
Факты / Украина / Общество

Воюют только с мирными людьми: Ермак об угрозах РФ ракетными ударами по Киеву

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Воюют только с мирными людьми: Ермак об угрозах РФ ракетными ударами по Киеву

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал заявление Минобороны РФ о том, что их войска собираются бомбить Киев ракетами.

— Своими провокациями Россия готовит повод для очередных угроз. Уже заговорили о возможных ракетных ударах по Киеву. Мы готовы к любым сценариям и ни один российский не сработает, – заявил Ермак.

По его словам, Кремль в очередной раз подтвердил тот факт, что их войска способны воевали только против мирного населения.

— Кремль уже доказал, что умеет сражаться только с мирным населением, которое не способно им ответить. За все преступления Россия будет отвечать перед международным трибуналом в будущем, – отметил глава Офиса президента.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка