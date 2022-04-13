Российская армия наращивает силы военной авиации на аэродроме в Липецкой области. По данным СМИ, количество истребителей и бомбардировщиков на аэродроме увеличилось вдвое по сравнению с мартом.

Об этом свидетельствуют спутниковые фотографии Схем. По их данным, сейчас на аэродроме Липецк-2 находятся более 30 военных самолетов. Он подчинен Минобороны РФ и активно используется для военных целей российской армии.

В частности, в Воздушных силах ВСУ журналистам сообщили, что с этого аэродрома армия Российской Федерации атакует украинские города в восточном направлении.

По данным Схем, российские военные самолеты расположены сразу на двух парковках.

По словам военных экспертов, на них можно заметить шесть тяжелых многоцелевых высокоманевровых истребителей Су-27, 14 истребителей-бомбардировщиков Су-30 или Су-34, 10 бомбардировщиков Су-24 и еще четыре неидентифицированных борта.

По сравнению с концом марта тогда на этой части аэродрома было вдвое меньше самолетов, а борты занимали только одну парковочную площадку. На второй части аэродрома тогда самолетов не было вообще.