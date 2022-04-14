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Факты / Украина / Общество

Мужчин призывного возраста планируют привлекать для восстановления страны — Кубраков

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
зруйнований міст в Ірпені

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков не исключает, что в Украине мужчины призывного возраста будут привлекаться к восстановлению городов, пострадавших в результате войны. Об этом он заявил в интервью изданию НВ.

— Я думаю, что точно для части людей будет бронирование. Так же, как было, например, с водителями грузовиков в логистических компаниях.

В первые дни они тоже столкнулись с этой проблемой, что есть грузовики, сети супермаркетов, которым нужно перевозить продукты, но нет водителей. Сейчас более или менее вопрос решен. Мы бронируем какую-то часть людей именно под такие задачи, они ничем другим не занимаются, – объяснил он.

Относительно восстановления разрушенной инфраструктуры Кубраков отметил, что сначала начнут с транспортного сообщения и ремонта подлежащих этому зданий.

Он сообщил, что на замену окон, дверей, ремонт крыш и т.п. из резервного фонда госбюджета выделено 1 млрд грн. Далее по плану — восстановление полностью разрушенного жилья.

Министр прогнозирует, что пострадавшие в результате военных действий украинские города можно отстроить в течение двух лет.

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Источник: Новое время

Фото: Depositphotos

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