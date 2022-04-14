С начала российского вторжения в Украину Укрзализныця ежедневно выполняет эвакуационные рейсы, чтобы помочь гражданам уехать из городов, которые попадают под обстрелы агрессора.
14 апреля поезда по станции Киев будут курсировать по такому расписанию:
- 02: 00 111/112 Харьков-Пас-Львов
- 03: 11 264/263 Киев-Пас-Харьков-Пас
- 04: 02 21/22 Харьков-Пас-Трускавец
- 05: 19 138/137 Хмельницкий-Харьков-Пас
- 05:38 138/137 Лозовая — Хмельницкий
- 06: 40 60/56 Чоп-Киев-Пас
- 08: 00 722 Киев-Пас-Харьков-Пас
- 08:30 715/716 Киев-Пас — Пшемысль
- 08: 54 1/2 Ивано-Франковск-Харьков-Пас
- 11:20 142/141 Львов — Лозовая
- 12: 0 45/46 Ужгород-Лозовая
- 12: 17 885 Киев-Пас-Ровно
- 14: 07 749/750 Киев-Пас-Ивано-Франковск
- 14:07 749/750Київ-Пас — Вена
- 14:25 769/770 Киев-Пас — Каменец — Подольский
- 15: 02 55/56 Киев-Пас-Рахов
- 15: 09 142/141 Харьков-Пас-Львов
- 15: 17 867 Киев-Пас-Гречаны
- 17: 09 13/14 Киев-Пас-Солотвино
- 17:42 790/789 Киев-Пас — Кропивницкий
- 17: 42 792/791 Киев-Пас-Кременчуг
- 18: 30 81/82 Киев-Пас-Ужгород
- 18: 45 264/263 Харьков-Пас-Киев-Пас
- 19: 06 44/43 Киев-Пас-Ивано-Франковск
- 19: 13 67/68 Киев-Пас-Варшава
- 19: 13 909/910 Киев-Пас-Хелм
- 19: 48 95/96 Киев-Пас-Рахов
- 20: 05 29/30 Киев-Пас-Ужгород
- 20:12 49/50 Киев-Пас — Трускавец
- 20: 21 57/59 Киев-Пас-Ворохта
- 20: 21 60/58 Киев-Пас-Чоп
- 21: 07 38/37 Киев-Пас — Запорожье-1
- 21: 15 105/106 Киев-Пас-Одесса-Главная
- 21: 22 97/98 Киев-Пас-Ковель
- 21: 28 76/75 Киев-Пас-Кривой Рог
- 22:22 7/6 Киев-Пас — Черновцы
- 22: 27 46/45 Лозовая — Ужгород
- 22: 37 91/92 Киев-Пас-Львов
- 23: 05 180/179 Киев-Пас-Днепр
- 23: 46 771/772 Киев-Пас-Хмельницкий
Рейсы по станции Одесса 14 апреля 2022
- 14: 15 26/25 Одесса-Главная-Рахов
- 18: 13 78/77 Ровно-Ковель
- 18: 22 35/36 Одесса-Главная-Пшемысль
- 18: 22 38/37 Одесса-Главная-Ужгород
- 20:49 136/135 Хмельницкий — Черновцы
- 21: 31 12/11 Одесса-Главная-Львов
- 21:56 54/53 Одесса-Главная — Днепр
- 21: 56 564/563 Одесса-Главная-Кривой Рог
- 22: 03 105/106 Одесса-Главная-Киев-Пас
- 22: 25 8/7 Одесса-Главная-Харьков-Пас
- 22: 32 238/237 Одесса-Главная-Ужгород
- 23:28 117/118 Одесса-Главная — Измаил
Рейсы по станции Харьков на 14 апреля 2022
- 05: 34 142/141 Харьков-Пас-Львов
- 08: 20 138/137 Хмельницкий-Харьков-Пас
- 08: 30 753 Харьков-Пас-Львов
- 10: 05 264/263 Харьков-Пас-Киев-Пас
- 11: 30 229/230 Харьков-Пас-Ужгород
- 12: 06 46/46 Лозовая-Ужгород
- 14:10 142/141 Львов — Лозовая
- 14: 58 15/16 Харьков-Пас-Ивано-Франковск
- 16: 13 111/112 Харьков-Пас-Львов
- 17: 00 755 Харьков-Пас-Львов
- 19: 27 795/796 Харьков-Пас-Днепр
- 20: 15 21/22 Харьков-Пас-Трускавец
- 21:26 138/137 Лозовая — Хмельницкий
- 21: 43 8/7 Харьков-Пас-Одесса-Главная
- 22: 40 45/46 Ужгород-Лозовая
Рейсы по станции Днепр на 14 апреля 2022
- 05: 00 38/37 Киев-Пас — Запорожье-1
- 06:23 796/795 Днепр — Лозовая
- 09:27 5/6 Ивано-Франковск — Запорожье-1
- 10: 30 901/902 Днепр-Хелм
- 14: 26 41/42 Днепр-Трускавец
- 16: 39 4/3 Запорожье-1-Львов
- 17: 00 797 Днепр — Львов
- 17: 30 232/231 Днепр-Львов
- 18:09 86/85 Запорожье-1 — Львов
- 18: 09 88/87 Казатин-Ковель
- 21: 57 92/91 Знаменка-Пятихатки
- 23: 26 38/37 Запорожье-1-Киев-Пас
Рейсы по станции Винница на 14 апреля 2022
- 00: 28 105/106 Киев-Пас-Одесса-Главная
- 00: 58 78/77 Ровно-Ковель
- 02: 35 771/772 Киев-Пас-Хмельницкий
- 03: 42 57/59 Ворохта-Киев-Пас
- 03: 42 60/58 Чоп-Киев-Пас
- 03: 54 105/106 Одесса-Главная-Киев-Пас
- 04: 31 81/82 Ужгород-Киев-Пас
- 04: 42 50/49 Трускавец-Киев-Пас
- 05:46 86/85 Запорожье-1 — Львов
- 06: 03 56/55 Рахов — Киев-Пас
- 06: 47 769/770 Каменец — Подольский-Киев-Пас
- 07:53 715/716 Пшемысль — Киев-Пас
- 09:16 138/137 Лозовая — Хмельницкий
- 11:25 715/716 Киев-Пас — Пшемысль
- 16: 41 771/772 Хмельницкий-Киев-Пас
- 17:20 769/770 Киев-Пас — Каменец — Подольский
- 18: 07 55/56 Киев-Пас-Рахов
- 19: 42 138/137 Хмельницкий-Харьков-Пас
- 21: 45 81/82 Киев-Пас-Ужгород
- 23:17 49/50 Киев-Пас — Трускавец
- 23: 26 57/59 Киев-Пас-Ворохта
- 23: 26 60/58 Киев-Пас-Чоп
Рейсы по станции Запорожье на 14 апреля 2022
- 11: 30 219/220 Запорожье-1-Львов
- 12: 20 120/119 Запорожье-1-Львов
- 14: 45 4/3 Запорожье-1 — Львов
- 16:05 86/85 Запорожье-1 — Львов
- 16: 05 88/87 Казатин-Ковель
- 21: 38 38/37 Запорожье-1-Киев-Пас
Рейсы по станции Полтава на 14 апреля 2022
- 00: 02 8/7 Харьков-Пас-Одесса-Главная
- 00:04 138/137 Лозовая — Хмельницкий
- 03: 11 264/263 Киев-Пас-Харьков-Пас
- 05: 19 138/137 Хмельницкий-Харьков-Пас
- 07: 47 8/7 Одесса-Главная-Харьков-Пас
- 08: 34 142/141 Харьков-Пас-Львов
- 08: 54 1/2 Ивано-Франковск-Харьков-Пас
- 10: 41 17/18 Львов-Харьков-Пас
- 11:20 142/141 Львов — Лозовая
- 12: 54 264/263 Харьков-Пас-Киев-Пас
- 17: 41 15/16 Харьков-Пас-Ивано-Франковск
- 19: 25 111/112 Харьков-Пас-Львов
Дополнительные эвакуационные рейсы на 14 апреля 2022
Покровск:
- 16:30 — 234/233 Покровск — Чоп
Львов:
- 23:50 — 274/273 Львов — Полтава Южн
Одесса:
- 22:32 — 238/237 Одесса-Главная — Ужгород
Славянск:
- 17:00 — 274/273 Славянск — Львов
Харьков:
- 11: 30-229/230 Харьков — Пас. — Ужгород
Другие:
- 04: 00 — 229/230 Ужгород-Харьков-Пас.
- 11:30 — 219/220 Запорожье-1 — Львов
- 14:00 — 5501 Новозолотаревка — Лозовая
- 23:30 — 234/233 Чоп — Днепр
Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.
Фото: Укрзализныця