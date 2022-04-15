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Факты / Украина / Общество

Почти у половины украинцев есть родственники в РФ, треть из них не общается – опрос

Валентина Летяк редактор ленты
українці

Почти половина украинцев – 47,3% – указали, что у них есть друзья или родственники в РФ, однако треть из них не общается с ними. Таковы результаты всеукраинского онлайн-опроса, проведенного 9-11 апреля исследовательской панелью Собственное мнение при поддержке Института социологии НАНУ, по инициативе Офиса президента Украины.

Те, кто продолжает поддерживать связь с российскими родственниками и друзьями, говорят, что их реакция на войну РФ против Украины разная. В частности, 27,3% украинцев отметили, что те сочувствуют Украине, еще 12,7% – критиковали действия и политику Кремля.

Кроме того, по данным опроса, четверть украинцев (25,6%) из этой группы говорят, что их друзья из РФ цитируют тезисы российской пропаганды, 5,6% – демонстрируют агрессивное отношение к нам.

Виновными в войне называли обе стороны – 6,5%, а 19% сказали, что их родственники вообще избегали обсуждения этой темы.

– Мощная пропагандистская антиукраинская машина годами влияла и формировала их мировоззрение, в результате чего россиян, способных анализировать события и критически мыслить, почти не осталось. А оставшиеся и уже понимающие, в какой социальной экономической конструкции им придется жить много лет, способны говорить правду только шепотом, или отмалчиваться. Между россиянами и украинцами – ментальная бездна на десятилетия, – так прокомментировал результаты опроса советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Всеукраинский опрос проводился 9-11 апреля 2022 года на волонтерской основе украинской исследовательской панелью Собственное мнение при поддержке Института социологии НАНУ, по инициативе Офиса президента Украины.

В нем приняли участие 4 676 респондентов из всех областей, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Параметры выборки соответствуют параметрам городского населения Украины по полу, возрасту (14-55) и области проживания до начала войны (до 24 февраля 2022 года).

Метод опроса: CAWI (Computer Assisted Web Interviewing).

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Фото: Pexels

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