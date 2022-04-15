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Факты / Украина / Общество

План был прост и дерзок: Данилов о попытках РФ убить Зеленского и установить свое правительство

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
План был прост и дерзок: Данилов о попытках РФ убить Зеленского и установить свое правительство

Российский власти планировали уничтожить президента Украины Владимира Зеленского, чтобы установить свое марионеточное правительство.

Об этом рассказал глава СНБО Украины Алексей Данилов.

По его словам, у россиян был простой и дерзкий план по уничтожению Зеленского. Первая попытка датируется еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину — 22 февраля.

— План был довольно прост и дерзок: прежде всего, уничтожение президента нашей страны. У них это стояло вопросом номер один, и было несколько попыток по этому вопросу. Более того, я могу сказать, что 22 февраля примерно в 19.20 мы получили информацию, что в ближайшее время это может произойти, — поделился Данилов.

Когда эта информация оказалась у СНБО, то далее они действовали по протоколу: проинформировали об президента, его личную охрану, Управление государственной охраны, премьер-министра, его службу безопасности, министра внутренних дел, все соответствующие органы.

— Это было 22 числа. Потом было еще четыре попытки. Крайняя была 7 марта – тогда мы получили информацию от наших партнеров, разведок, что планируется такая операция, — подчеркнул Данилов.

По его словам, самыми напряженными были первые три-четыре дня с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.

— В эти дни поведение людей определяло всю эту ситуацию. Стрельбы в первые дни было немало. Я не хочу говорить количество людей, которые положили в первые дни, ДРГ, которые были на территории. Они здесь были. Вы не думайте, что они приходили неподготовленными. Была сетка, были проработаны многие моменты. Но я благодарен и охране президента, и УГО, которое держало и держит правительственный квартал, и всем нашим военным, — отметил Алексей Данилов.

Однако, по словам главы СНБО, возглавить марионеточное правительство должен был человек при погонах, а не Виктор Медведчук, беглый президент Виктор Янукович, политик Евгений Мураев или экс-нардеп Олег Царев.

— Единственное, что могу сказать, что это люди в погонах. В больших погонах. Это мое предположение, что это люди в больших погонах. И на должность премьер-министра, и на должность руководителя государства, — подытожил Данилов.

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Источник: BBC

Фото: УНИАН

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