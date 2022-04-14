Верховная Рада приняла отсрочку от мобилизации для дополнительного круга педагогов и учащихся технических специальностей.

Об этом сообщила народная депутат от фракции Слуга народа, глава подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина.

— Мы расширили список тех, кто получит отсрочку. В частности, это касается учеников и преподаватели заведений профессионально-технического образования, – сказала Юлия Гришина.

По ее словам, после вступления закона в силу под мобилизацию не будут подпадать:

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме;

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или ученую степень;

педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, если они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

— Мы понимаем, что после победы нам предстоит быстро восстанавливать страну, для этого нам потребуется огромное количество специалистов, получивших профессионально-техническое образование. Поэтому пока одни защищают страну, другим нужно дать возможность качественно подготовиться к предстоящему большому восстановлению Украины, – подытожили Гришина.

Ранее фракция Слуга народа сообщила, что не будет поддерживать норму об ответственности мужчин призывного возраста, которые уехали из Украины и не вернулись в установленный законом срок во время военного положения.

Источники: Верховная Рада, Слуга народа