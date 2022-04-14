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Факты / Украина / Общество

Все с землей равнять: РФ планирует уничтожение украинских городов

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Все с землей равнять: РФ планирует уничтожение украинских городов

Согласно перехваченным телефонным разговорам оккупантов, РФ планирует уничтожение украинских городов.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Благодаря работе Межведомственного координационного центра при ГУР МО при участии Национальной полиции Украины, был перехвачен очередной разговор оккупантов, раскрывающий планы российского командования относительно войны в Украине.

Так, мобилизованный военнослужащий армии агрессора Олег Карасев рассказал жене о том, какие указания получили российские военные относительно дальнейших действий в Украине.

— Путин сказал, если до 10 мая ни х… не сделаем, то все с землей ровнять, — сказал Карасев во время разговора.

В перехваченной разговоре также упоминалось распоряжение.

Рубежное еще пытаемся “освободить”, а Лисичанск и Северодонецк с землей равняем. Не будем пытаться. Наши контрактники ни х… продвинуться не могут, — упоминается в разговоре.

Перехваченный разговор подтверждает, что РФ целенаправленно перешла к тактике уничтожения украинских городов и преступлениям против мирных жителей.

Происходит это по прямому указанию высшего военно-политического руководства России, в частности президента Путина.

Фото: Генштаб ВСУ

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