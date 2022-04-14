В Киеве наземный пассажирский транспорт 14 апреля курсирует с 08.00 до 19.00. Ориентировочный интервал движения автобусов – 30 минут, трамваев – 15-20 минут. На линии скоростного трамвая №3 – 25 минут.

С 15 апреля возобновят работу троллейбусные маршруты:

№ 11К Музей Архитектуры – ст. м. Выставочный центр с интервалом движения 20 минут.

№43К Кибцентр – ст. м. Выставочный центр с интервалом движения 30 минут.

№45 ст. м. Выставочный центр – ст. г. Васильковская с интервалом движения 20 минут.

Автобусные маршруты, в которые внесены изменения:

№ 21 – через железнодорожную ст. Зенит по проспекту Бандеры без заезда в ст. м. Почайная;

№ 22 – от ул. Медовой Южный мост до ул. Тростянецкая;

№ 24 – от ул. Лаврской ст. м. Арсенальная;

№ 32 – от ст. м. Нивки до пл. Шевченко без прибытия на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского;

№ 47 – от ст. м. Нивки до ул. Стеценко;

№51 – от ст. м. Красный Хутор к мосту Патона;

№ 55 – от Дарницкой площади до моста Патона;

№57 – от ст. м. Академгородок до Национального музея народной архитектуры и быта Украины;

№ 59 – от жилого массива Радужный (ул. Вершигоры) до железнодорожной платформы Троещина;

№61 – от ул. Милославской до железнодорожной платформы Троещина;

№ 62 – от Ботанического сада до ст. м. Арсенальная;

№ 69 – от Дворца спорта до ул. Литвиненко-Вольгемут через ул. Потапова;

№73 – от ул. Милославской ст. м. Героев Днепра через ул. Каштановую;

№ 90 – от ул. Туполева до ул. Симиренко;

№91 – ул. Анны Ахматовой – Южный мост – ст. м. Голосеевская;

№ 97 – от ст. м. Святошин в Рынок через ул. Булаховского – ул. Лесорубную (без заезда в з/п);

№ 99 – от ст. м. Минская до пл. Шевченко без прибытия на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского;

№ 101 – через железнодорожную ст. Зенит по проспекту Бандеры без заезда в ст. м. Почайная;

№ 103 – от ул. Светлицкого в ст. м. Академгородок через пл. Марченко;

№ 104 – от ст. г. Харьковская к жилому массиву Бортничи;

№ 114 – от ул. Милославской (ул. Радунской) до Железнодорожного вокзала;

№ 115 – от ул. Заслонова к мосту Патона;

№ 118 – от Политехнического института до моста Патона;

№50 ТР – от ул. Милославской до Дарницкой площади.

Движение автобусных маршрутов №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 64, 65, 76, 77, 88, 97-К, 100 временно не производится.

Остальные маршруты работают по постоянным схемам.

Троллейбусные маршруты на 14 апреля:

№ 3 – Железнодорожный массив – Дворец спорта;

№8 – ул. Смелянская – пл. Льва Толстого;

№9-К – ул. Кадетский Гай – Дворец спорта;

№17 – пл. Космонавтов – пл. Льва Толстого;

№ 6-К – Минский массив (Диагностический центр) – ул. Сырецкая;

№24 – ул. Северная – просп. Свободы;

№32-Д – ул. Северная – ул. Сырецкая;

№34-К – ул. Северная – просп. Героев Сталинграда – просп. Бандеры;

№19-Д – ул. Кадетский Гай – ул. Юрия Ильенко;

№ 42-К – пл. Космонавтов – ул. Саперно-Слободская;

№ 27-К – ст. г. Почайна – ул. Дегтяревская.

Движение других маршрутов временно не производится.

Трамвайное движение:

№3 – ст. Ромена Роллана – ст. Старовокзальная;

№ 19 – Контрактовая площадь – пл. Тараса Шевченко;

№14 – Отрадный просп. – Контрактовая площадь;

№15 – Отрадный просп. – ул. Старовокзальная;

№18 – Контрактовая пл. – ул. Старовокзальная;

№2 – просп. Королева – ст. Ромена Роллана;

№8-К – ст. г. Позняки – ул. П. Усенко;

№22-К – ул. П. Усенко – ЗЗБК;

№ 29-К – ст. г. Бориспольская – ул. П. Усенко;

№33-А – ул. Макаренко (ДВРЗ) – ул. П. Усенко.

Кроме того, есть трамвайное сообщение на участке Подольское ТРЕД – Контрактовая площадь.

По другим маршрутам движение временно не совершается.

4 апреля Киевский метрополитен возобновил сообщение через Южный мост. По зеленой ветке поезда метро будут курсировать от станции Сырец до Выдубичей, а также от станции Выдубичи до Красного хутора.