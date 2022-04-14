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Факты / Украина / Общество

Как в Киеве ходит наземный транспорт: расписание движения и перечень маршрутов

Марта Бондаренко редактор ленты
Как в Киеве ходит наземный транспорт: расписание движения и перечень маршрутов

В Киеве наземный пассажирский транспорт 14 апреля курсирует с 08.00 до 19.00. Ориентировочный интервал движения автобусов – 30 минут, трамваев – 15-20 минут. На линии скоростного трамвая №3 – 25 минут.

С 15 апреля возобновят работу троллейбусные маршруты:

  • № 11К Музей Архитектуры – ст. м. Выставочный центр с интервалом движения 20 минут.
  • №43К Кибцентр – ст. м. Выставочный центр с интервалом движения 30 минут.
  • №45 ст. м. Выставочный центр – ст. г. Васильковская с интервалом движения 20 минут.
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Автобусные маршруты, в которые внесены изменения:

  • № 21 – через железнодорожную ст. Зенит по проспекту Бандеры без заезда в ст. м. Почайная;
  • № 22 – от ул. Медовой Южный мост до ул. Тростянецкая;
  • № 24 – от ул. Лаврской ст. м. Арсенальная;
  • № 32 – от ст. м. Нивки до пл. Шевченко без прибытия на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского;
  • № 47 – от ст. м. Нивки до ул. Стеценко;
  • №51 – от ст. м. Красный Хутор к мосту Патона;
  • № 55 – от Дарницкой площади до моста Патона;
  • №57 – от ст. м. Академгородок до Национального музея народной архитектуры и быта Украины;
  • № 59 – от жилого массива Радужный (ул. Вершигоры) до железнодорожной платформы Троещина;
  • №61 – от ул. Милославской до железнодорожной платформы Троещина;
  • № 62 – от Ботанического сада до ст. м. Арсенальная;
  • № 69 – от Дворца спорта до ул. Литвиненко-Вольгемут через ул. Потапова;
  • №73 – от ул. Милославской ст. м. Героев Днепра через ул. Каштановую;
  • № 90 – от ул. Туполева до ул. Симиренко;
  • №91 – ул. Анны Ахматовой – Южный мост – ст. м. Голосеевская;
  • № 97 – от ст. м. Святошин в Рынок через ул. Булаховского – ул. Лесорубную (без заезда в з/п);
  • № 99 – от ст. м. Минская до пл. Шевченко без прибытия на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского;
  • № 101 – через железнодорожную ст. Зенит по проспекту Бандеры без заезда в ст. м. Почайная;
  • № 103 – от ул. Светлицкого в ст. м. Академгородок через пл. Марченко;
  • № 104 – от ст. г. Харьковская к жилому массиву Бортничи;
  • № 114 – от ул. Милославской (ул. Радунской) до Железнодорожного вокзала;
  • № 115 – от ул. Заслонова к мосту Патона;
  • № 118 – от Политехнического института до моста Патона;
  • №50 ТР – от ул. Милославской до Дарницкой площади.

Движение автобусных маршрутов №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 64, 65, 76, 77, 88, 97-К, 100 временно не производится.

Остальные маршруты работают по постоянным схемам.

Троллейбусные маршруты на 14 апреля:

  • № 3 – Железнодорожный массив – Дворец спорта;
  • №8 – ул. Смелянская – пл. Льва Толстого;
  • №9-К – ул. Кадетский Гай – Дворец спорта;
  • №17 – пл. Космонавтов – пл. Льва Толстого;
  • № 6-К – Минский массив (Диагностический центр) – ул. Сырецкая;
  • №24 – ул. Северная – просп. Свободы;
  • №32-Д – ул. Северная – ул. Сырецкая;
  • №34-К – ул. Северная – просп. Героев Сталинграда – просп. Бандеры;
  • №19-Д – ул. Кадетский Гай – ул. Юрия Ильенко;
  • № 42-К – пл. Космонавтов – ул. Саперно-Слободская;
  • № 27-К – ст. г. Почайна – ул. Дегтяревская.

Движение других маршрутов временно не производится.

Трамвайное движение:

  • №3 – ст. Ромена Роллана – ст. Старовокзальная;
  • № 19 – Контрактовая площадь – пл. Тараса Шевченко;
  • №14 – Отрадный просп. – Контрактовая площадь;
  • №15 – Отрадный просп. – ул. Старовокзальная;
  • №18 – Контрактовая пл. – ул. Старовокзальная;
  • №2 – просп. Королева – ст. Ромена Роллана;
  • №8-К – ст. г. Позняки – ул. П. Усенко;
  • №22-К – ул. П. Усенко – ЗЗБК;
  • № 29-К – ст. г. Бориспольская – ул. П. Усенко;
  • №33-А – ул. Макаренко (ДВРЗ) – ул. П. Усенко.

Кроме того, есть трамвайное сообщение на участке Подольское ТРЕД – Контрактовая площадь.

По другим маршрутам движение временно не совершается.

4 апреля Киевский метрополитен возобновил сообщение через Южный мост. По зеленой ветке поезда метро будут курсировать от станции Сырец до Выдубичей, а также от станции Выдубичи до Красного хутора.

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Источник: КГГА

Фото: Depositphotos

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