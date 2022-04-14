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Факты / Украина / Общество

Уничтожили все как нашествие саранчи: в МВД показали состояние КПВВ Вильча после россиян

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Держприкордонслужба

В Киевской области пограничники вышли в пункт пропуска Вильча на участке с Беларусью.

Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко.

— Продолжаем возобновлять контроль за государственной границей в направлениях, где Силы обороны Украины изгнали российских свинособок.

Как всегда, орки, как нашествие саранчи. Инфраструктуру уничтожали, там, где спали, там и с… Во время мероприятий остается опасность минирования местности и обстрелов, поэтому действуем крайне осторожно, — рассказал он.

Дейнеко отметил, что вчера на Черниговщине фиксировался огонь из гранатометов и стрелкового оружия, которые открывали рашисты со стороны своего пункта пропуска Погар.

4 апреля Украина возобновила контроль над военным городком Черниговского пограничного отряда. Там состоялось торжественное поднятие флага Украины.

Сергей Дайнеко сообщил, что вражеские обстрелы серьезно повредили инфраструктуру городка, где расположен Черниговский пограничный отряд.

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Источник: МВД

Фото: Госпогранслужба

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