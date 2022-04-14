В Киевской области пограничники вышли в пункт пропуска Вильча на участке с Беларусью.

Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко.

— Продолжаем возобновлять контроль за государственной границей в направлениях, где Силы обороны Украины изгнали российских свинособок. Как всегда, орки, как нашествие саранчи. Инфраструктуру уничтожали, там, где спали, там и с… Во время мероприятий остается опасность минирования местности и обстрелов, поэтому действуем крайне осторожно, — рассказал он.

Дейнеко отметил, что вчера на Черниговщине фиксировался огонь из гранатометов и стрелкового оружия, которые открывали рашисты со стороны своего пункта пропуска Погар.

У Київській області прикордонники вийшли до пункту пропуску «Вільча», що на ділянці з Білоруссю Про це повідомив голова @DPSU_ua Сергій Дейнеко. https://t.co/vbBU45xENT pic.twitter.com/oGCOQDJKmV — МВС України (@MVS_UA) April 14, 2022

4 апреля Украина возобновила контроль над военным городком Черниговского пограничного отряда. Там состоялось торжественное поднятие флага Украины.

Сергей Дайнеко сообщил, что вражеские обстрелы серьезно повредили инфраструктуру городка, где расположен Черниговский пограничный отряд.