Это военные преступления: Денисова обратилась в ООН из-за обстрела РФ эвакуационных автобусов

Омбудсмен Украины Людмила Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину с призывом учесть новые факты российских военных преступлений.
Так, по ее словам, оккупанты обстреляли автобусы, которые пытались вывезти людей с территорий ведения боевых действий.
В частности, в Старобельске Луганской области рашисты открыли огонь по двум автобусам. Есть раненые и погибшие. В поселке Борово Изюмского района Харьковской области во время попытки эвакуации из-за действий агрессоров, по предварительным данным, погибли 7 человек, 27 получили ранения.
– Оккупант в очередной раз применяет оружие с целью недопущения эвакуации мирного населения на территории, подконтрольные Украине… Такие действия рашистских оккупантов являются военным преступлением в соответствии со статьями 7 и 8 Римского устава международного уголовного суда и грубым нарушением Женевской конвенции 1949 о защите мирного населения во время войны, – резюмировала омбудсмен.