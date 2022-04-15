Это военные преступления: Денисова обратилась в ООН из-за обстрела РФ эвакуационных автобусов

Омбудсмен Украины Людмила Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину с призывом учесть новые факты российских военных преступлений.

Так, по ее словам, оккупанты обстреляли автобусы, которые пытались вывезти людей с территорий ведения боевых действий.

В частности, в Старобельске Луганской области рашисты открыли огонь по двум автобусам. Есть раненые и погибшие. В поселке Борово Изюмского района Харьковской области во время попытки эвакуации из-за действий агрессоров, по предварительным данным, погибли 7 человек, 27 получили ранения.