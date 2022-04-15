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Факты / Украина / Общество

Справки ВПЛ в Украине и компенсация тем, кто принял переселенцев — юрист рассказал все тонкости

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
беженцы

С начала вторжения российских войск в Украину 24 февраля 2022 года многие снялись с места жительства, покинули свои дома и переехали в более безопасные места. Некоторые пересекли границу, спасаясь от опасности, но основная часть переселенцев осталась на территории страны, найдя убежище у своих друзей, знакомых или родственников, или даже незнакомых людей в других областях. Таковых называют внутренне перемещенными лицами (ВПЛ).

За рубежом украинские беженцы получают помощь от приютивших их стран, в Украине государство тоже взяло на себя такую ​​миссию — помочь своим гражданам. Более того, компенсацию за коммунальные услуги будут получать и люди, принявшие беженцев в своих домах. Об этом Фактам ICTV рассказала юрист Ario Law Firm Надежда Грищенко.

С какого времени будет начислена помощь

Согласно абз. 5 пункта 3 Порядка предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам, утвержденного постановлением КМУ от 20 марта 2022 года №332, помощь внутренне перемещенным лицам, обратившимся за ее предоставлением до 30 апреля 2022 года включительно, предоставляется начиная с марта 2022 года.

То есть, если лицо успело до 30.04.2022 включительно обратиться с заявлением о предоставлении помощи на проживание внутренне перемещенным лицам, то выплата будет получена и за март, и за апрель.

Далее помощь предоставляется ежемесячно на период введения военного положения и одного месяца после его прекращения или отмены. То есть никаких заявлений о выплате в мае/июне (и т.д.) подавать не нужно. Выплата будет начисляться автоматически.

Если человек не успел подать заявление о предоставлении помощи внутренне перемещенным лицам до 30.04.2022 включительно, начиная с 01.05.2022 выплата будет производиться с месяца обращения. Например, подали заявление 15.05.2022 – начисление будет производиться с мая месяца и далее. Подали в июне, значит, будет выплата за июнь и дальше.

Каков механизм получения пособия 450 грн собственнику жилья за каждого переселенца

Механизм компенсации утвержден в Порядке компенсации расходов за временное размещение внутренне перемещенных лиц, переместившихся в период военного положения и не получающих ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, утвержденный постановлением КМУ от 19.03.2022 №333.

Компенсация предоставляется физическим лицам – гражданам Украины в возрасте от 18 лет, которые являются собственниками жилых помещений частного жилищного фонда (далее – собственники).

Перед подачей заявления на компенсацию владелец должен зарегистрироваться на сайте Прихисток. Регистрируясь, вы увидите, что есть поле, в котором вы ставите галочку о том, что уже приютили у себя людей. Поэтому ваше сообщение не будет активным и другие лица его не увидят.

Владелец жилья обязан не позднее следующего дня со дня размещения ВПЛ подать заявление в исполнительный комитет сельского, поселкового, городского совета по месту расположения жилого помещения, в котором указывается фамилия, имя и отчество каждого из размещенных лиц. Форма заявления не утверждена, но может выглядеть следующим образом:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Однако, исходя из практики, органы требуют от владельца следующие документы:

  • Паспорт гражданина Украины владельца жилого помещения.
  • Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика собственника жилого помещения.
  • Документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение.
  • Копии паспортов граждан Украины внутренне перемещенных лиц.
  • Копии свидетельства рождения внутренне перемещенных лиц.
  • Копии регистрационных номеров учетных карт налогоплательщиков внутренне перемещенных лиц.
  • Копии справок из Единой информационной базы данных о взятии на учет внутренне перемещенных лиц.

заява на компенсацію 450 грн

Например, 15.04.2022 приехали к владельцу три человека. 16.04.2022 собственник должен подать заявление в исполнительный комитет сельского, поселкового, городского совета о том, что он принял этих трех человек.

Дальше люди живут у владельца. Прошел месяц, в котором владелец приютил ВПЛ. По вышеуказанному порядку, для получения компенсации владелец не позднее пяти дней со дня окончания отчетного месяца подает в исполнительный комитет сельского, поселкового, городского совета по месту нахождения жилого помещения заявление по форме согласно Приложению 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ

То есть, чтобы получить компенсацию за апрель, владелец должен до 05.05.2022 обратиться с заявлением, форма которого утверждена, к тому же органу, в который подавал первое заявление.

Далее заявление рассматривается, осуществляется перерасчет, и выплата направляется на банковский счет собственника.

Далее владелец ежемесячно, не позднее 5-ти дней со дня окончания отчетного месяца, подает такое заявление, в котором указывает количество дней и количество проживающих.

Если количество проживающих людей изменилось (люди уехали или, наоборот, приехали), об этом обязательно нужно сообщать исполнительному комитету сельского, поселкового, городского совета.

В заявлении (Приложение 1) владелец будет указывать количество дней, прожитых у него ВПЛ.

Сумма компенсации рассчитывается с учетом количества дней, в течение которых жилое помещение предоставлялось для размещения ВПЛ (в дальнейшем – человеко-день).

Сумма компенсации за каждый человеко-день определяется на уровне 14,77 грн.

Общая сумма компенсации владельцу жилого помещения определяется путем определения  общего количества человеко-дней на сумму компенсации за каждый человеко-день. То есть:

  • Приютили одного человека 01.04.2022. Он живет у владельца целый апрель – 30 дней. За день сумма компенсации 14,77 грн. Следовательно, за апрель за одного человека владелец получит – 443,1 грн (30 дней х 14,77 грн) компенсации. Если вы приютите двух человек, соответственно, сумма будет удвоена.
  • Если вы приютили человека, например, 15.04.2022, то соответственно, компенсация будет осуществляться не за весь месяц, а только за 15 дней (с 15.04.2022 по 30.04.2022). 15 дней – 221,55 грн (15 дней х 14,77 грн) и так далее.

Если жилье без централизованного отопления, вода в колодце, будут ли получать какую-либо компенсацию хозяева (за электричество, например)

Да, будут. Главное соблюсти порядок подачи соответствующего заявления на компенсацию.

Следует отметить, что компенсация будет осуществлена ​​для владельцев, которые не имеют задолженности по уплате коммунальных платежей.

Как будут контролировать, что собственник жилья предоставляет его бесплатно? Ведь известно, что в больших городах владельцы сдают квартиры за сумасшедшие деньги.

Для того, чтобы владелец мог получить возмещение за коммунальные услуги, он должен предпринять несколько шагов для оформления такой выплаты. И одним из таких шагов является предоставление собственником жилья, не позднее пяти дней со дня окончания отчетного месяца в исполнительный комитет сельского, поселкового, городского совета по месту нахождения жилого помещения заявления по форме согласно Приложению 1 к Порядку компенсации расходов за временное размещение внутренне перемещенных лиц, переместившихся в период военного положения и не получающих ежемесячную адресную помощь внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, утвержденного постановлением КМУ от 19.03.2022 №333.

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Данное заявление владелец не сможет подать без паспортных данных и РНОКПП внутренне перемещенных лиц и без их подписи, которой ВПЛ подтверждают, что проживают бесплатно и не имеют адресной помощи ВПЛ на проживание.

Заявление выглядит следующим образом:

заява власників житла

Информация из заявления рассматривается уполномоченными лицами исполнительного комитета сельского, поселкового, городского совета, которые могут проводить проверку (верификацию) приведенных в заявлении владельцем жилого помещения сведений с посещением (при необходимости) места размещения внутренне перемещенных лиц, в частности с целью проверки факта такого размещения, его безвозмездности, количества размещенных лиц и условий их проживания, документов, устанавливающих лицо (паспорт гражданина Украины или свидетельство о рождении внутренне перемещенного лица, в частности, электронные документы), а также проверяют данные об отсутствии или наличии в заявлении информации о лицах, получающих ежемесячную адресную помощь внутренне перемещенных лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Если ВПЛ, проживающие у собственника жилья, получили пособие 2-3 тыс., могут ли в таком случае отказать собственнику в выплате компенсации на оплату коммунальных услуг?

Нет, владельцу в таком случае отказать не могут. Поскольку это две разные выплаты. Выплата на помощь ВПЛ – это защита и помощь ВПЛ. А компенсация коммунальных услуг собственника дома – это защита интересов собственника, предоставляющего жилье ВПЛ бесплатно.

Наши читатели прислали нам фото заявления на получение помощи, и там есть фраза, что данные могут быть переданы в ООН и Международный Красный Крест. В ЦНАП прокомментировать это не смогли. Правомерно ли это?

заява на допомогу 2000

Форма заявления о предоставлении вида на жительство внутренне перемещенным лицам утверждена постановлением КМУ от 20 марта 2022 года №332 и является Приложением 1 к Порядку предоставления помощи на жительство внутренне перемещенным лицам. Заявления с другой формой вы не заполняете. Заявление о предоставлении помощи на проживание ВПЛ выглядит следующим образом:

заява на отримання 2000

Если ВПЛ находит работу и получает заработную плату, сохраняется ли помощь на взрослого?

Да, помощь на взрослого ВПЛ сохраняется. Ведь ваш статус ВПЛ никуда не исчезает.

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Фото: Depositphotos

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