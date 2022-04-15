Справки ВПЛ в Украине и компенсация тем, кто принял переселенцев — юрист рассказал все тонкости

С начала вторжения российских войск в Украину 24 февраля 2022 года многие снялись с места жительства, покинули свои дома и переехали в более безопасные места. Некоторые пересекли границу, спасаясь от опасности, но основная часть переселенцев осталась на территории страны, найдя убежище у своих друзей, знакомых или родственников, или даже незнакомых людей в других областях. Таковых называют внутренне перемещенными лицами (ВПЛ).

За рубежом украинские беженцы получают помощь от приютивших их стран, в Украине государство тоже взяло на себя такую ​​миссию — помочь своим гражданам. Более того, компенсацию за коммунальные услуги будут получать и люди, принявшие беженцев в своих домах. Об этом Фактам ICTV рассказала юрист Ario Law Firm Надежда Грищенко.

С какого времени будет начислена помощь

Согласно абз. 5 пункта 3 Порядка предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам, утвержденного постановлением КМУ от 20 марта 2022 года №332, помощь внутренне перемещенным лицам, обратившимся за ее предоставлением до 30 апреля 2022 года включительно, предоставляется начиная с марта 2022 года.

То есть, если лицо успело до 30.04.2022 включительно обратиться с заявлением о предоставлении помощи на проживание внутренне перемещенным лицам, то выплата будет получена и за март, и за апрель.

Далее помощь предоставляется ежемесячно на период введения военного положения и одного месяца после его прекращения или отмены. То есть никаких заявлений о выплате в мае/июне (и т.д.) подавать не нужно. Выплата будет начисляться автоматически.

Если человек не успел подать заявление о предоставлении помощи внутренне перемещенным лицам до 30.04.2022 включительно, начиная с 01.05.2022 выплата будет производиться с месяца обращения. Например, подали заявление 15.05.2022 – начисление будет производиться с мая месяца и далее. Подали в июне, значит, будет выплата за июнь и дальше.

Каков механизм получения пособия 450 грн собственнику жилья за каждого переселенца

Механизм компенсации утвержден в Порядке компенсации расходов за временное размещение внутренне перемещенных лиц, переместившихся в период военного положения и не получающих ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, утвержденный постановлением КМУ от 19.03.2022 №333.

Компенсация предоставляется физическим лицам – гражданам Украины в возрасте от 18 лет, которые являются собственниками жилых помещений частного жилищного фонда (далее – собственники).

Перед подачей заявления на компенсацию владелец должен зарегистрироваться на сайте Прихисток. Регистрируясь, вы увидите, что есть поле, в котором вы ставите галочку о том, что уже приютили у себя людей. Поэтому ваше сообщение не будет активным и другие лица его не увидят.

Владелец жилья обязан не позднее следующего дня со дня размещения ВПЛ подать заявление в исполнительный комитет сельского, поселкового, городского совета по месту расположения жилого помещения, в котором указывается фамилия, имя и отчество каждого из размещенных лиц. Форма заявления не утверждена, но может выглядеть следующим образом:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Однако, исходя из практики, органы требуют от владельца следующие документы:

Паспорт гражданина Украины владельца жилого помещения.

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика собственника жилого помещения.

Документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение.

Копии паспортов граждан Украины внутренне перемещенных лиц.

Копии свидетельства рождения внутренне перемещенных лиц.

Копии регистрационных номеров учетных карт налогоплательщиков внутренне перемещенных лиц.

Копии справок из Единой информационной базы данных о взятии на учет внутренне перемещенных лиц.

Например, 15.04.2022 приехали к владельцу три человека. 16.04.2022 собственник должен подать заявление в исполнительный комитет сельского, поселкового, городского совета о том, что он принял этих трех человек.

Дальше люди живут у владельца. Прошел месяц, в котором владелец приютил ВПЛ. По вышеуказанному порядку, для получения компенсации владелец не позднее пяти дней со дня окончания отчетного месяца подает в исполнительный комитет сельского, поселкового, городского совета по месту нахождения жилого помещения заявление по форме согласно Приложению 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ

То есть, чтобы получить компенсацию за апрель, владелец должен до 05.05.2022 обратиться с заявлением, форма которого утверждена, к тому же органу, в который подавал первое заявление.

Далее заявление рассматривается, осуществляется перерасчет, и выплата направляется на банковский счет собственника.

Далее владелец ежемесячно, не позднее 5-ти дней со дня окончания отчетного месяца, подает такое заявление, в котором указывает количество дней и количество проживающих.

Если количество проживающих людей изменилось (люди уехали или, наоборот, приехали), об этом обязательно нужно сообщать исполнительному комитету сельского, поселкового, городского совета.

В заявлении (Приложение 1) владелец будет указывать количество дней, прожитых у него ВПЛ.

Сумма компенсации рассчитывается с учетом количества дней, в течение которых жилое помещение предоставлялось для размещения ВПЛ (в дальнейшем – человеко-день).

Сумма компенсации за каждый человеко-день определяется на уровне 14,77 грн.

Общая сумма компенсации владельцу жилого помещения определяется путем определения общего количества человеко-дней на сумму компенсации за каждый человеко-день. То есть:

Приютили одного человека 01.04.2022. Он живет у владельца целый апрель – 30 дней . За день сумма компенсации 14,77 грн . Следовательно, за апрель за одного человека владелец получит – 443,1 грн (30 дней х 14,77 грн) компенсации. Если вы приютите двух человек, соответственно, сумма будет удвоена.

Он живет у владельца целый апрель – . За день сумма компенсации . Следовательно, за апрель (30 дней х 14,77 грн) компенсации. Если вы приютите соответственно, сумма будет удвоена. Если вы приютили человека, например, 15.04.2022, то соответственно, компенсация будет осуществляться не за весь месяц, а только за 15 дней (с 15.04.2022 по 30.04.2022). 15 дней – 221,55 грн (15 дней х 14,77 грн) и так далее.

Если жилье без централизованного отопления, вода в колодце, будут ли получать какую-либо компенсацию хозяева (за электричество, например)

Да, будут. Главное соблюсти порядок подачи соответствующего заявления на компенсацию.

Следует отметить, что компенсация будет осуществлена ​​для владельцев, которые не имеют задолженности по уплате коммунальных платежей.

Как будут контролировать, что собственник жилья предоставляет его бесплатно? Ведь известно, что в больших городах владельцы сдают квартиры за сумасшедшие деньги.

Для того, чтобы владелец мог получить возмещение за коммунальные услуги, он должен предпринять несколько шагов для оформления такой выплаты. И одним из таких шагов является предоставление собственником жилья, не позднее пяти дней со дня окончания отчетного месяца в исполнительный комитет сельского, поселкового, городского совета по месту нахождения жилого помещения заявления по форме согласно Приложению 1 к Порядку компенсации расходов за временное размещение внутренне перемещенных лиц, переместившихся в период военного положения и не получающих ежемесячную адресную помощь внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, утвержденного постановлением КМУ от 19.03.2022 №333.

Данное заявление владелец не сможет подать без паспортных данных и РНОКПП внутренне перемещенных лиц и без их подписи, которой ВПЛ подтверждают, что проживают бесплатно и не имеют адресной помощи ВПЛ на проживание.

Заявление выглядит следующим образом:

Информация из заявления рассматривается уполномоченными лицами исполнительного комитета сельского, поселкового, городского совета, которые могут проводить проверку (верификацию) приведенных в заявлении владельцем жилого помещения сведений с посещением (при необходимости) места размещения внутренне перемещенных лиц, в частности с целью проверки факта такого размещения, его безвозмездности, количества размещенных лиц и условий их проживания, документов, устанавливающих лицо (паспорт гражданина Украины или свидетельство о рождении внутренне перемещенного лица, в частности, электронные документы), а также проверяют данные об отсутствии или наличии в заявлении информации о лицах, получающих ежемесячную адресную помощь внутренне перемещенных лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Если ВПЛ, проживающие у собственника жилья, получили пособие 2-3 тыс., могут ли в таком случае отказать собственнику в выплате компенсации на оплату коммунальных услуг?

Нет, владельцу в таком случае отказать не могут. Поскольку это две разные выплаты. Выплата на помощь ВПЛ – это защита и помощь ВПЛ. А компенсация коммунальных услуг собственника дома – это защита интересов собственника, предоставляющего жилье ВПЛ бесплатно.

Наши читатели прислали нам фото заявления на получение помощи, и там есть фраза, что данные могут быть переданы в ООН и Международный Красный Крест. В ЦНАП прокомментировать это не смогли. Правомерно ли это?

Форма заявления о предоставлении вида на жительство внутренне перемещенным лицам утверждена постановлением КМУ от 20 марта 2022 года №332 и является Приложением 1 к Порядку предоставления помощи на жительство внутренне перемещенным лицам. Заявления с другой формой вы не заполняете. Заявление о предоставлении помощи на проживание ВПЛ выглядит следующим образом:

Если ВПЛ находит работу и получает заработную плату, сохраняется ли помощь на взрослого?

Да, помощь на взрослого ВПЛ сохраняется. Ведь ваш статус ВПЛ никуда не исчезает.