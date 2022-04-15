С начала российского вторжения в Украину Укрзализныця ежедневно выполняет эвакуационные рейсы, чтобы помочь гражданам уехать из городов, которые попадают под обстрелы агрессора.
15 апреля поезда по станции Киев будут курсировать по такому расписанию:
- 12:06 45/46 Ужгород-Лозовая
- 12:17 885 Киев-Пас-Ровно
- 14:07 749/750 Киев-Пас-Ивано-Франковск
- 14:07 749/750Київ-Пас — Вена
- 14:25 769/770 Киев-Пас — Каменец — Подольский
- 15:02 55/56 Киев-Пас-Рахов
- 15:09 142/141 Харьков-Пас-Львов
- 17:09 13/14 Киев-Пас-Солотвино
- 17:42 790/789 Киев-Пас — Кропивницкий
- 17:42 792/791 Киев-Пас-Кременчуг
- 18:30 81/82 Киев-Пас-Ужгород
- 18:45 264/263 Харьков-Пас-Киев-Пас
- 19:06 44/43 Киев-Пас-Ивано-Франковск
- 19:13 67/68 Киев-Пас-Варшава
- 19:48 95/96 Киев-Пас-Рахов
- 20:05 29/30 Киев-Пас-Ужгород
- 20:12 49/50 Киев-Пас — Трускавец
- 20:21 57/59 Киев-Пас-Ворохта
- 20:21 60/58 Киев-Пас-Чоп
- 21:07 38/37 Киев-Пас — Запорожье-1
- 21:15 105/106 Киев-Пас-Одесса-Главная
- 21:22 97/98 Киев-Пас-Ковель
- 21:28 76/75 Киев-Пас-Кривой Рог
- 22:22 7/6 Киев-Пас — Черновцы
- 22:27 46/45 Лозовая — Ужгород
- 22:37 91/92 Киев-Пас-Львов
- 23:05 180/179 Киев-Пас-Днепр
- 23:46 771/772 Киев-Пас-Хмельницкий
Рейсы по станции Одесса 15 апреля 2022
- 14:15 26/25 Одесса-Главная-Рахов
- 17:14 92/91 Одесса-Главная – Лозовая (Днепр)
- 18:22 35/36 Одесса-Главная-Пшемысль
- 18:22 38/37 Одесса-Главная-Ужгород
- 21:31 12/11 Одесса-Главная-Львов
- 21:56 564/563 Одесса-Главная-Кривой Рог
- 22:03 105/106 Одесса-Главная-Киев-Пас
- 22:25 8/7 Одесса-Главная-Харьков-Пас
- 22:32 238/237 Одесса-Главная-Ужгород
- 23:28 117/118 Одесса-Главная — Измаил
Рейсы по станции Харьков на 15 апреля 2022
- 08:30 753 Харьков-Пас-Львов
- 10:05 264/263 Харьков-Пас-Киев-Пас
- 12:06 46/45 Лозовая-Ужгород
- 16:58 17/18 Харьков-Пас-Львов
- 17:00 755 Харьков-Пас-Львов
- 17:50 138/137 Лозовая — Хмельницкий
- 19:27 795/796 Харьков-Пас-Днепр
- 20:15 21/22 Харьков-Пас-Трускавец
- 21:08 1/2 Харьков – Ивано-Франковск
- 21:43 8/7 Харьков-Пас-Одесса-Главная
- 21:13 45/46 Ужгород-Лозовая
Рейсы по станции Днепр на 15 апреля 2022
- 06:23 796/795 Днепр — Лозовая
- 14:26 41/42 Днепр-Трускавец
- 16:39 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск
- 17:00 797 Днепр — Львов
- 17:30 232/231 Днепр-Львов
- 23:26 38/37 Запорожье-1-Киев-Пас
Рейсы по станции Винница на 15 апреля 2022
- 00: 28 105/106 Киев-Пас-Одесса-Главная
- 00: 58 78/77 Ровно-Ковель
- 03: 42 57/59 Ворохта-Киев-Пас
- 03: 42 60/58 Чоп-Киев-Пас
- 03: 54 105/106 Одесса-Главная-Киев-Пас
- 04: 31 81/82 Ужгород-Киев-Пас
- 04: 42 50/49 Трускавец-Киев-Пас
- 05:46 86/85 Запорожье-1 — Львов
- 06: 03 56/55 Рахов — Киев-Пас
- 07:53 715/716 Пшемысль — Киев-Пас
- 09:16 138/137 Лозовая — Хмельницкий
- 11:25 715/716 Киев-Пас — Пшемысль
- 16: 41 771/772 Хмельницкий-Киев-Пас
- 18: 07 55/56 Киев-Пас-Рахов
- 19: 42 138/137 Хмельницкий-Харьков-Пас
- 21: 45 81/82 Киев-Пас-Ужгород
- 23:17 49/50 Киев-Пас — Трускавец
- 23: 26 57/59 Киев-Пас-Ворохта
- 23: 26 60/58 Киев-Пас-Чоп
Рейсы по станции Запорожье на 15 апреля 2022
- 11:30 219/220 Запорожье-1-Львов
- 12:20 120/119 Запорожье-1-Львов
- 14:45 4/3 Запорожье-1 — Львов
- 14:45 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск
- 14:45 6/5 Запорожье-1 – Днепр
- 21:38 38/37 Запорожье-1-Киев-Пас
Рейсы по станции Полтава на 15 апреля 2022
- 00: 02 8/7 Харьков-Пас-Одесса-Главная
- 00:04 138/137 Лозовая — Хмельницкий
- 03:11 264/263 Киев-Пас-Харьков-Пас
- 05: 19 138/137 Хмельницкий-Харьков-Пас
- 07:47 8/7 Одесса-Главная-Харьков-Пас
- 08: 34 142/141 Харьков-Пас-Львов
- 08: 54 1/2 Ивано-Франковск-Харьков-Пас
- 10:41 17/18 Львов-Харьков-Пас
- 12:54 264/263 Харьков-Пас-Киев-Пас
- 14:58 17/18 Полтава Юж — Львов
- 23:40 2/1 Харьков-Пас-Ивано-Франковск
Дополнительные эвакуационные рейсы на 15 апреля 2022
- 06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.
- 11:30 – 209/210 Харьков-Пас. — Ивано-Франковск
- 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов
- 14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1
- 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
- 23:30 — 234/233 Чоп — Днепр
Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.
Фото: Укрзализныця