С начала российского вторжения в Украину Укрзализныця ежедневно выполняет эвакуационные рейсы, чтобы помочь гражданам уехать из городов, которые попадают под обстрелы агрессора.

15 апреля поезда по станции Киев будут курсировать по такому расписанию:

12:06 45/46 Ужгород-Лозовая

12:17 885 Киев-Пас-Ровно

14:07 749/750 Киев-Пас-Ивано-Франковск

14:07 749/750Київ-Пас — Вена

14:25 769/770 Киев-Пас — Каменец — Подольский

15:02 55/56 Киев-Пас-Рахов

15:09 142/141 Харьков-Пас-Львов

17:09 13/14 Киев-Пас-Солотвино

17:42 790/789 Киев-Пас — Кропивницкий

17:42 792/791 Киев-Пас-Кременчуг

18:30 81/82 Киев-Пас-Ужгород

18:45 264/263 Харьков-Пас-Киев-Пас

19:06 44/43 Киев-Пас-Ивано-Франковск

19:13 67/68 Киев-Пас-Варшава

19:48 95/96 Киев-Пас-Рахов

20:05 29/30 Киев-Пас-Ужгород

20:12 49/50 Киев-Пас — Трускавец

20:21 57/59 Киев-Пас-Ворохта

20:21 60/58 Киев-Пас-Чоп

21:07 38/37 Киев-Пас — Запорожье-1

21:15 105/106 Киев-Пас-Одесса-Главная

21:22 97/98 Киев-Пас-Ковель

21:28 76/75 Киев-Пас-Кривой Рог

22:22 7/6 Киев-Пас — Черновцы

22:27 46/45 Лозовая — Ужгород

22:37 91/92 Киев-Пас-Львов

23:05 180/179 Киев-Пас-Днепр

23:46 771/772 Киев-Пас-Хмельницкий

Рейсы по станции Одесса 15 апреля 2022

14:15 26/25 Одесса-Главная-Рахов

17:14 92/91 Одесса-Главная – Лозовая (Днепр)

18:22 35/36 Одесса-Главная-Пшемысль

18:22 38/37 Одесса-Главная-Ужгород

21:31 12/11 Одесса-Главная-Львов

21:56 564/563 Одесса-Главная-Кривой Рог

22:03 105/106 Одесса-Главная-Киев-Пас

22:25 8/7 Одесса-Главная-Харьков-Пас

22:32 238/237 Одесса-Главная-Ужгород

23:28 117/118 Одесса-Главная — Измаил

Рейсы по станции Харьков на 15 апреля 2022

08:30 753 Харьков-Пас-Львов

10:05 264/263 Харьков-Пас-Киев-Пас

12:06 46/45 Лозовая-Ужгород

16:58 17/18 Харьков-Пас-Львов

17:00 755 Харьков-Пас-Львов

17:50 138/137 Лозовая — Хмельницкий

19:27 795/796 Харьков-Пас-Днепр

20:15 21/22 Харьков-Пас-Трускавец

21:08 1/2 Харьков – Ивано-Франковск

21:43 8/7 Харьков-Пас-Одесса-Главная

21:13 45/46 Ужгород-Лозовая

Рейсы по станции Днепр на 15 апреля 2022

06:23 796/795 Днепр — Лозовая

14:26 41/42 Днепр-Трускавец

16:39 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск

17:00 797 Днепр — Львов

17:30 232/231 Днепр-Львов

23:26 38/37 Запорожье-1-Киев-Пас

Рейсы по станции Винница на 15 апреля 2022

00: 28 105/106 Киев-Пас-Одесса-Главная

00: 58 78/77 Ровно-Ковель

03: 42 57/59 Ворохта-Киев-Пас

03: 42 60/58 Чоп-Киев-Пас

03: 54 105/106 Одесса-Главная-Киев-Пас

04: 31 81/82 Ужгород-Киев-Пас

04: 42 50/49 Трускавец-Киев-Пас

05:46 86/85 Запорожье-1 — Львов

06: 03 56/55 Рахов — Киев-Пас

07:53 715/716 Пшемысль — Киев-Пас

09:16 138/137 Лозовая — Хмельницкий

11:25 715/716 Киев-Пас — Пшемысль

16: 41 771/772 Хмельницкий-Киев-Пас

18: 07 55/56 Киев-Пас-Рахов

19: 42 138/137 Хмельницкий-Харьков-Пас

21: 45 81/82 Киев-Пас-Ужгород

23:17 49/50 Киев-Пас — Трускавец

23: 26 57/59 Киев-Пас-Ворохта

23: 26 60/58 Киев-Пас-Чоп

Рейсы по станции Запорожье на 15 апреля 2022

11:30 219/220 Запорожье-1-Львов

12:20 120/119 Запорожье-1-Львов

14:45 4/3 Запорожье-1 — Львов

14:45 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск

14:45 6/5 Запорожье-1 – Днепр

21:38 38/37 Запорожье-1-Киев-Пас

Рейсы по станции Полтава на 15 апреля 2022

00: 02 8/7 Харьков-Пас-Одесса-Главная

00:04 138/137 Лозовая — Хмельницкий

03:11 264/263 Киев-Пас-Харьков-Пас

05: 19 138/137 Хмельницкий-Харьков-Пас

07:47 8/7 Одесса-Главная-Харьков-Пас

08: 34 142/141 Харьков-Пас-Львов

08: 54 1/2 Ивано-Франковск-Харьков-Пас

10:41 17/18 Львов-Харьков-Пас

12:54 264/263 Харьков-Пас-Киев-Пас

14:58 17/18 Полтава Юж — Львов

23:40 2/1 Харьков-Пас-Ивано-Франковск

Дополнительные эвакуационные рейсы на 15 апреля 2022

06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.

11:30 – 209/210 Харьков-Пас. — Ивано-Франковск

11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов

14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп

23:30 — 234/233 Чоп — Днепр

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.

Читайте Границу Молдовы и Польши можно пересекать по документам в Дії

Фото: Укрзализныця