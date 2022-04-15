Укрзализныця опубликовала список эвакуационных поездов из Харькова на 15 апреля 2022 года. За всеми изменениями в расписании следите на сайте https://uz-vezemo.com/.

Расписание поездов из Харькова

08:30 753 Харьков-Пас-Львов

10:05 264/263 Харьков-Пас-Киев-Пас

12:06 46/45 Лозовая-Ужгород

16:58 17/18 Харьков-Пас-Львов

17:00 755 Харьков-Пас-Львов

17:50 138/137 Лозовая — Хмельницкий

19:27 795/796 Харьков-Пас-Днепр

20:15 21/22 Харьков-Пас-Трускавец

21:08 1/2 Харьков – Ивано-Франковск

21:43 8/7 Харьков-Пас-Одесса-Главная

21:13 45/46 Ужгород-Лозовая

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.

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Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.

Фото: Укрзализныця