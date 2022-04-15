Украина закупила продовольственных наборов для населения на 5 млрд грн. Кроме того, правительство совместно с ООН запускает две программы выплат для вынужденных переселенцев.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в ходе пресс-брифинга.

Глава Кабмина сообщил, что правительство Украины вместе с ООН запускает две программы выплат, которыми будут поддержаны вынужденные переселенцы.

— По нашим договоренностям, вынужденные переселенцы, нуждающиеся в дополнительной защите, будут получать по 2,2 тыс. грн каждый месяц на каждого члена семьи. Эти средства Всемирная продовольственная программа ООН будет платить в течение трех месяцев, — заявил Шмигаль.

Также, по словам премьера, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев отдельно поможет малообеспеченным пенсионерам из числа вынужденных переселенцев.

— Им также будет дополнительно выплачиваться по 2,2 тыс. грн. Планируем охватить этими выплатами от доноров около 700 тыс. внутриперемещенных лиц, – добавил он.

Глава Кабмина добавил, что продолжают работать ранее запущенные программы для вынужденных переселенцев, в рамках которых будет выделено по 2 тыс. грн каждому взрослому и по 3 тыс. на каждого ребенка в семье, вынужденной переехать.

На выплаты такой помощи уже направлено 578 млн грн.

– За счет этих средств помощь получат около 155 тыс. внутренне перемещенных лиц, – заявил Денис Шмыгаль.

Он добавил, что параллельно с этими выплатами правительство продолжит стимулировать возобновление деловой активности и занятости, в рамках чего выделено почти 1,3 млрд грн из резервного фонда для Фонда соцстрахования, чтобы обеспечить выплаты пособия по безработице, сказал глава Кабмина.