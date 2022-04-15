В Киеве не будут повышать тарифы на горячую воду до 31 мая. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко после заседания Киевского городского совета.

Он заверил, что до конца мая тарифы на горячую воду в Киеве будут такими же, как и в отопительный сезон.

– Сегодня, в условиях военного положения, когда люди оказались в сложном финансовом положении, мы приняли важное решение о предоставлении коммунальных услуг в столице. Это решение обеспечит применение до 31 мая тарифов на горячую воду и тепловую энергию для ее приготовления на уровне прошедшего отопительного сезона. То есть мы продлим действие этих тарифов, не повышая их, – объяснил он.

Также Виталий Кличко добавил, что после 31 мая тариф на горячую воду в Киеве будет зависеть от цены на газ, которая будет установлена на уровне государства.

Напомним, владельцы жилья, которые бесплатно помогают украинцам с проживанием в период войны, могут получить компенсацию выплат за коммунальные платежи. Государство насчитывает около 450 грн в месяц за каждого принятого человека.

Как владельцам жилья получить компенсацию за коммуналку – читайте в нашем материале.