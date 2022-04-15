Сегодня, 15 апреля 2022 года, согласовали девять гуманитарных коридоров.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

На собственном транспорте можно будет выехать из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье.

Как будут работать гуманитарные коридоры:

Северодонецк – Бахмут (место сборов – проспект Химиков, 28).

Лисичанск – Бахмут (место сборов – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).

Попасная – Бахмут (место сборов – ул. Первомайская, 42).

Село Горное – Бахмут (место сборов – ул. Гагарина, 13).

Рубежное – Бахмут.

По словам Ирины Верещук, гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать, если оккупанты прекратят обстрелы.

14 апреля состоялся четвертый обмен военнопленными с Российской Федерацией. По словам Ирины Верещук, всего 30 граждан Украины сейчас едут домой.