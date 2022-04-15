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Факты / Украина / Общество

На 15 апреля согласовали 9 гуманитарных коридоров

Марта Бондаренко редактор ленты
На 15 апреля согласовали 9 гуманитарных коридоров

Сегодня, 15 апреля 2022 года, согласовали девять гуманитарных коридоров.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

На собственном транспорте можно будет выехать из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье.

Как будут работать гуманитарные коридоры:

  • Северодонецк – Бахмут (место сборов – проспект Химиков, 28).
  • Лисичанск – Бахмут (место сборов – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).
  • Попасная – Бахмут (место сборов – ул. Первомайская, 42).
  • Село Горное – Бахмут (место сборов – ул. Гагарина, 13).
  • Рубежное – Бахмут.

По словам Ирины Верещук, гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать, если оккупанты прекратят обстрелы.

14 апреля состоялся четвертый обмен военнопленными с Российской Федерацией. По словам Ирины Верещук, всего 30 граждан Украины сейчас едут домой.

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