Присылал в Telegram позиции ВСУ: житель Северодонецка корректировал огонь по родному городу

В Луганской области задержали корректировщика огня, который помогал российской армии. Житель Северодонецка при помощи дрона предоставлял необходимые данные для наведения обстрелов по родному городу.

По данным Национальной полиции Украины, именно этот 26-летний мужчина направил вражеские снаряды на центр предоставления гуманитарной помощи, расположенный в Ледовом дворце спорта.

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Житель Луганской области передавал информацию российским наемникам через чат в мессенджере Telegram – он отправлял представителям РФ карту с метками военных и инфраструктурных объектов.

На карте он не только обозначал месторасположение подразделений обороны Украины, но даже отмечал разнообразными метками системы вооружения ВСУ и других сил защиты. Жителя Северодонецка задержали правоохранители.

Сейчас фигуранту сообщили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (Коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит наказание – тюремное заключение от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 15 лет и с возможной конфискацией имущества.