В Одесской области пограничники Белгород-Днестровского отряда на контрольном посту остановили для проверки такси с пассажиркой, которая оказалась переодетым в женскую одежду 26-летним мужчиной.

Леопардовый берет, длинные волосы и юбка не помогли украинцу уехать в Молдову.

При себе задержанный имел временное удостоверение военнообязанного.

За попытку незаконного пересечения границы, учитывая ограничения на выезд из Украины мужчин 18-60 лет, пограничники оформили на него документы административного производства и сообщили о нарушителе в территориальный центр комплектования.

7 марта на границе с Молдовой задержали группу из восьми мужчин призывного возраста. Среди них были сын Софии Ротару — 51-летний Руслан Евдокименко и внук – 27-летний Анатолий Евдокименко.

Они пытались пересечь границу на лодке с гражданином Молдовы.