Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)ВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 51 день войны
Убили Убили
198 детей
Ранили Ранили
>355 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 964 взрослых
Факты / Украина / Общество

Напялил леопардовый берет и юбку: 26-летний украинец пытался выехать в Молдову

Валентина Летяк редактор ленты
26-річний українець намагався виїхати до Молдови

В Одесской области пограничники Белгород-Днестровского отряда на контрольном посту остановили для проверки такси с пассажиркой, которая оказалась переодетым в женскую одежду 26-летним мужчиной.

Леопардовый берет, длинные волосы и юбка не помогли украинцу уехать в Молдову.

При себе задержанный имел временное удостоверение военнообязанного.

За попытку незаконного пересечения границы, учитывая ограничения на выезд из Украины мужчин 18-60 лет, пограничники оформили на него документы административного производства и сообщили о нарушителе в территориальный центр комплектования.

7 марта на границе с Молдовой задержали группу из восьми мужчин призывного возраста. Среди них были сын Софии Ротару — 51-летний Руслан Евдокименко и внук – 27-летний Анатолий Евдокименко.

Они пытались пересечь границу на лодке с гражданином Молдовы.

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: Госпогранслужба

Фото: Госпогранслужба

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка