В городе Скадовск сегодня утром российские военные сняли украинские флаги со здания горсовета и с флагштока в центре города, зацепив свои триколоры.

Об этом в Facebook сообщил мэр Скадовска Александр Яковлев.

По его словам, это означает, что в дальнейшем именно российские военные будут нести полную ответственность за происходящее в городе и общине.

В свою очередь Скадовский городской совет не будет сотрудничать с оккупантами, поэтому с сегодняшнего дня ни один работник исполкома не будет работать в здании под триколором.

— Независимо от внешних обстоятельств и пребывания в должности наше служение Украине, родному городу и своей общине продолжается. Какие бы флаги не вешали захватчики на зданиях и площадях, они никогда не смогут заменить цвет наших желтых полей и голубого неба, — отметил Александр Яковлев.

16 марта оккупанты похитили мэра Скадовска Александра Яковлева и секретаря исполкома Юрия Палюха. Тогда жители с украинскими флагами пришли к зданию горсовета и потребовали освободить мэра и секретаря. В тот же день Яковлева отпустили.

6 апреля Александр Яковлев сообщил, что пришлось уехать из города из-за постоянных угроз со стороны агрессоров.