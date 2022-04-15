Ежедневно в Украину возвращаются 30 тысяч беженцев. Всего домой уже вернулись 870 тысяч украинцев.

Об этом сообщает ООН со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Украины.

При этом подчеркивается, что возвращение людей усугубляет проблемы гуманитарного характера внутри Украины, поскольку у многих просто не осталось жилья, куда можно было бы вернуться. Соответственно надо будет решать проблемы с интеграцией на новом месте.

Так, с начала полномасштабного вторжения России в Украину по меньшей мере 11,7 миллиона человек вынуждены были покинуть свои дома.

Более 4,6 миллиона украинцев выехали за границу, а 7,1 миллиона человек стали внутренними переселенцами.

Российская Федерация сообщила, что с 24 февраля на ее территорию из Украины прибыли около 783 600 человек, в том числе более 147 000 детей.

В ООН отмечают, что миграция обратно в Украину будет только расти.

По данным ООН, с 24 февраля в Украине погибли 1 932 мирных жителя, в том числе 150 детей. А вот в Офисе генпрокурора сообщили, что с начала полномасштабного военного вторжения России погибли 198 детей, более 355 получили ранения.

Источник: ООН

Фото: UNICEF Ukraine