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Факты / Украина / Общество

За 15 апреля эвакуировано более 2,8 тыс. человек — Верещук

Илья Нежигай редактор ленты
За 15 апреля эвакуировано более 2,8 тыс. человек — Верещук

В течение 14 апреля украинские власти эвакуировали более 2,8 тыс. человек.

Об этом сообщила министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

— Результаты работы гуманитарных коридоров 15 апреля 2022: за сегодня эвакуировано 2 864 человека, — сообщила министр Верещук.

Она добавила, что из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье доехали 2 494 человека. Из них 363 человека – из Мариуполя, а из Запорожской области – 2 131 человек (прежде всего жители городов Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь).

В то же время из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная, Попасная и поселка Горное Луганской области, несмотря на постоянные обстрелы, удалось эвакуировать 370 человек.

Напомним, за минувшие сутки Ирина Верещук сообщала об эвакуации более 2,5 тыс. человек из тех же населенных пунктов.

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Источник: Ирина Верещук

Фото: Минреинтеграции

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