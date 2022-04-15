В течение 14 апреля украинские власти эвакуировали более 2,8 тыс. человек.

Об этом сообщила министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

— Результаты работы гуманитарных коридоров 15 апреля 2022: за сегодня эвакуировано 2 864 человека, — сообщила министр Верещук.

Она добавила, что из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье доехали 2 494 человека. Из них 363 человека – из Мариуполя, а из Запорожской области – 2 131 человек (прежде всего жители городов Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь).

В то же время из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная, Попасная и поселка Горное Луганской области, несмотря на постоянные обстрелы, удалось эвакуировать 370 человек.

Напомним, за минувшие сутки Ирина Верещук сообщала об эвакуации более 2,5 тыс. человек из тех же населенных пунктов.

Источник: Ирина Верещук

Фото: Минреинтеграции