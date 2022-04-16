На сегодняшний день в Одессе зарегистрировано 2 600 человек, получивших статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ), из них 721 ребенок.

В каждом районе Одессы созданы и действуют центры гуманитарной помощи, где можно получить продукты питания, средства гигиены, детское питание, одежду и другое.

Проводится работа по информированию одесситов о возможности предоставления помощи переселенцам в проживании в рамках государственной программы Прихисток.

Контактные номера телефонов:

Приморский — (068) 254 66 69

Киевский — (048) 765 07 87

Суворовский—(048) 763 03 18

Малиновский – (048) 796 27 49.

Кроме того, в городе действуют волонтерские центры, самостоятельно предоставляющие гуманитарную помощь переселенцам. К этому делу приобщилось более 60 благотворительных фондов и общественных организаций города.

Круглосуточная областная горячая линия Мы на связи:

0 800 301 148 (бесплатно)

+38 095-548-17-59

+ 38 093-546-56-67

+38 098-847-69-81

048 705-70-49

048 705-70-59

Миграционная служба Одесской области (вопросы восстановления утраченных документов, удостоверяющих личность и т.п.) телефоны горячих линий:

048 705-31-68

050-190-26-21

Фронт-офисы Центров интегрированных социальных услуг (выдача справок временно перемещенным лицам, первоначальное назначение государственных социальных пособий)

ул. Армейская, 9 (Приморский район), телефон горячих линий: 705-13-09; 705-17-22

ул. Косовская, 2Д (Малиновский район), телефон горячих линий: 705-10-98; 705-16-60 (68)

ул. Ак. Королева, 9 (Киевский район), телефон горячих линий: 705-41-75 (76)

просп. Добровольского, 120А (Суворовский район), телефон горячих линий: 705-59-82; 700-89-48

Пункты выдачи наборов гуманитарной помощи и телефоны горячих линий:

Киевский район – ул. Генерала Петрова, 8; (048) 765-07-87

Малиновский район – сквер Георгия Гамова, 3а; Одесская народная церковь (048) 796-27-49

Приморский район — ул. Ришельевская, 18; ОШ № 117; (098) 984-78-57

Суворовский район — ул. Махачкалинская, 4; СОШ № 22; (048) 763-03-18

Центр социальных служб Одесского городского совета (оказание социальных услуг лицам, семьям, оказавшимся в затруднительных жизненных обстоятельствах, прием эвакуированных на железнодорожном вокзале)

телефон горячей линии: 784-92-67

психологическая помощь:

— Елена – 097-560-83-46

— Лолита – 067-481-86-44

— Кристина – 067-325-64-39

Вопросы пенсионного обеспечения (назначение, перерасчет пенсий по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца)

Портал ПФУ — https://portal.pfu.gov.ua/

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области

телефон горячей линии: 093-438-81-40

Сервисные центры:

Управление Пенсионного фонда Украины в Малиновском районе (№ 15)

ул. Прохоровская, 3, тел.: (048) 705-48-25, 063-211-02-42 (военный ВОГ), тел.: (048) 705-53-99, 066-684-98-77

Отделение №11

ул. Косовская, 2Д, тел.: (048) 730-81-19, 066-657-52-81

электронная почта: O.Babicheva@od.pfu.go

Управление Пенсионного фонда Украины в Киевском районе (№8)

ул. Ак. Королева, 9, тел.: 095-907-10-98

электронная почта: kivs@od.pfu.gov.ua

Управление Пенсионного фонда Украины в Приморском районе (№ 14)

ул. В. Арнаутская, 42, тел.: (048) 722-62-17, 093-135-11-81

электронный адрес: vog14@od.pfu.gov.ua

Управление Пенсионного фонда Украины в Суворовском районе (№17)

просп. Добровольского, 125, тел.: (048) 705-11-08, 063-727-41-37

электронный адрес: vog17@od.pfu.gov.ua

Одесский городской центр занятости (по вопросам поиска и предоставления работы, учета безработных, представление вакансий)

ул. Ген. Петрова, 22В, режим работы – с 09.00 до 15.00 часа

телефон “горячих линий”: 073-261-55-15 (85)

Актуальная информация — https://www.facebook.com/OMCZOdessa/

Департамент предоставления административных услуг Одесского городского совета (вопросы предоставления местных и государственных административных услуг, разрешительных документов хозяйственной деятельности, получение готовых документов (ID-карт, загранпаспортов (детских и взрослых), свидетельства о рождении)

тел.: 15-35 или 705-55-55

ул. Косовская, 2-Д,

просп. Добровольского, 106,

ул. Ак. Королева, 9,

ул. Генерала Петрова, 22

Актуальная информация — https://cnap.odessa.ua/

Медицинская помощь

Городские медучреждения Одессы оказывают временно перемещенным гражданам всю медицинскую помощь наравне с одесситами, даже без подписания декларации, бесплатно предоставляются консультации и все необходимые диагностические исследования в рамках программы медицинских гарантий.

Проводится выписка рецептов по программе обеспечения инсулинами и программой Доступные лекарства. Получить его можно в сети муниципальных аптек КП Одессафарм.

Киевский район:

— Фонтанская взр., 30/32;

– Фонтанская дор., 110;

– ул. Ильфа и Петрова, 63/1;

– пер. Ушакова, 9;

– ул. Шишкина, 48/1;

– ул. Ефима Геллера, 43;

– ул. Левитана, 62;

– ул. Академика Филатова, 7-а.Малиновский район:

– ул. Житомирская (Академика Гаркавого), 2;

– ул. Болгарская, 38;

– ул. Ивана и Юрия Лип, 1.

Приморский район:

– Обсерваторный пер., 8;

– ул. Маршала Говорова, 26;

– ул. Сегедская, 16;

– ул. Пастера, 56;

– ул. Торговая, 29/31;

— ул. Канатная, 106.

Суворовский район:

– ул. Атамана Чепиги, 54;

– ул. Академика Воробьева, 5;

– ул. Героев обороны Одессы, 52;

– ул. Семена Палия, 83/1;

– ул. Семена Палия, 88;

– ул. Академика Заболотного, 41а;

– ул. Академика Заболотного, 58;

– ул. Академика Заболотного, 59/1;

– ул. Паустовского, 159;

– ул. Давида Ойстраха, 7

Психологическая помощь

Психологическая служба Департамента образования и науки Одесского городского совета оказывает психологическую поддержку родителям и детям, ставшим вынужденными переселенцами.

Специалисты-психологи консультируют и проводят коррекционные занятия, направленные на поддержку, эмоциональную разгрузку, работают с последствиями острого кризиса.

Психологи работают в режиме онлайн и офлайн как по основному месту работы, так и на волонтерских началах.

Если вы нуждаетесь в помощи, звоните по телефонам: (048) 722-07-86, 722-05-04 (с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00) или отправляйте письма на электронный адрес ocprpp@ukr.net .

Источник: сайт г. Одесса