Ежедневно в Днепр прибывают тысячи беженцев из регионов, где проходят горячие бои с российскими захватчиками.
Город старается принять, обогреть и накормить всех нуждающихся, дать им кров.
В Днепре круглосуточно работает горячая линия для переселенцев:
- 099 500 71 17
- 097 500 71 17
- 089 120 33 04
По этим номерам можно получить информацию о жилье, еде, медицинской помощи.
Еду можно получить на ул. Философская, 23:
- Понедельник-пятница 10:30-16:30
- Суббота 10:30–14:00
- Воскресенье – не работаем.
Контактный телефон центра: +380971906730.
Одежда для всех желающих:
Дом профсоюзов, проспект Д. Яворницкого, 93 с 10:00-17:00.
+380682767318, Мгер.
Одежда: школа №20, улица Высоковольтная, 30
Детская одежда: школа №15, улица Кедрина, 53.
Информация о жилье и питании
В Днепре и недалеко от него есть центры, турбазы, шелтеры, где готовы разместить вынужденных переселенцев.
О них днепровская архитектор и волонтер Елена Варук, систематизировала данные здесь.
Красный крест
Телефон Днепропетровской областной организации Общества Красного Креста Украины — 067 829 00 79. Здесь можно узнать, где получить помощь от Красного Креста.
Служба розыска Красного Креста Украины принимает обращения от тех, кто разыскивает своих близких, по телефонам: 066 250 99 57, 096 304 43 75. И на электронную почту: rfl@redcross.org.ua.
Автошкола
Днепровский учебный центр Автошкола дает бесплатные уроки вождения для переселенок. С начала войны их инструкторы по вождению помогали беженцам перегонять их автомобили из украинских городов в Европу, а сейчас поняли, что лучше всего учить самих беженцев вождению.
В Автошколе запустили благотворительный проект Водительское удостоверение для женщин-переселенцев и ВПЛ бесплатно.
— Этим проектом мы хотим помочь женщинам, девушкам, которые покинули свой родной дом, но остались в Украине и хотят получить водительское удостоверение, чтобы однажды спасти свою жизнь, жизнь своих детей и быть в безопасности, – сказали организаторы бесплатных уроков вождения.
Чтобы пройти бесплатную подготовку и получить водительские права, женщинам-переселенкам нужно заполнить форму на участие в благотворительном проекте Автошколы.
Источник: Gorod.dp.ua