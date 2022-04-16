Ежедневно в Днепр прибывают тысячи беженцев из регионов, где проходят горячие бои с российскими захватчиками.

Город старается принять, обогреть и накормить всех нуждающихся, дать им кров.

В Днепре круглосуточно работает горячая линия для переселенцев:

099 500 71 17

097 500 71 17

089 120 33 04

По этим номерам можно получить информацию о жилье, еде, медицинской помощи.

Еду можно получить на ул. Философская, 23:

Понедельник-пятница 10:30-16:30

Суббота 10:30–14:00

Воскресенье – не работаем.

Контактный телефон центра: +380971906730.

Одежда для всех желающих:

Дом профсоюзов, проспект Д. Яворницкого, 93 с 10:00-17:00.

+380682767318, Мгер.

Одежда: школа №20, улица Высоковольтная, 30

Детская одежда: школа №15, улица Кедрина, 53.

Информация о жилье и питании

В Днепре и недалеко от него есть центры, турбазы, шелтеры, где готовы разместить вынужденных переселенцев.

О них днепровская архитектор и волонтер Елена Варук, систематизировала данные здесь.

Красный крест

Телефон Днепропетровской областной организации Общества Красного Креста Украины — 067 829 00 79. Здесь можно узнать, где получить помощь от Красного Креста.

Служба розыска Красного Креста Украины принимает обращения от тех, кто разыскивает своих близких, по телефонам: 066 250 99 57, 096 304 43 75. И на электронную почту: rfl@redcross.org.ua.

Автошкола

Днепровский учебный центр Автошкола дает бесплатные уроки вождения для переселенок. С начала войны их инструкторы по вождению помогали беженцам перегонять их автомобили из украинских городов в Европу, а сейчас поняли, что лучше всего учить самих беженцев вождению.

В Автошколе запустили благотворительный проект Водительское удостоверение для женщин-переселенцев и ВПЛ бесплатно.

— Этим проектом мы хотим помочь женщинам, девушкам, которые покинули свой родной дом, но остались в Украине и хотят получить водительское удостоверение, чтобы однажды спасти свою жизнь, жизнь своих детей и быть в безопасности, – сказали организаторы бесплатных уроков вождения.

Чтобы пройти бесплатную подготовку и получить водительские права, женщинам-переселенкам нужно заполнить форму на участие в благотворительном проекте Автошколы.

Источник: Gorod.dp.ua