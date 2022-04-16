С начала российского вторжения в Украину Укрзализныця ежедневно выполняет эвакуационные рейсы, чтобы помочь гражданам уехать из городов, которые попадают под обстрелы агрессора.

16 апреля поезда по станции Киев будут курсировать по такому расписанию:

02: 00 111/112 Харьков-Пас-Львов

04: 02 21/22 Харьков-Пас-Трускавец

05: 19 138/137 Хмельницкий-Харьков-Пас

05:38 138/137 Лозовая — Хмельницкий

06: 40 60/58 Чоп-Киев-Пас

08: 00 722 Киев-Пас-Харьков-Пас

08:30 715/716 Киев-Пас — Пшемысль

08: 54 1/2 Ивано-Франковск-Харьков-Пас

12: 06 45/46 Ужгород-Лозовая

12: 17 885 Киев-Пас-Ровно

14: 07 749/750 Киев-Пас-Ивано-Франковск

14:07 749/750 Киев-Пас — Вена

14:25 769/770 Киев-Пас — Каменец — Подольский

15: 02 55/56 Киев-Пас-Рахов

15: 17 867 Киев-Пас-Гречаны

17: 09 13/14 Киев-Пас-Солотвино

17:42 790/789 Киев-Пас — Кропивницкий

17: 42 792/791 Киев-Пас-Кременчуг

18: 30 81/82 Киев-Пас-Ужгород

18: 45 264/263 Харьков-Пас-Киев-Пас

19: 06 44/43 Киев-Пас-Ивано-Франковск

19: 13 67/68 Киев-Пас-Варшава

19: 48 95/96 Киев-Пас-Рахов

20: 05 29/30 Киев-Пас-Ужгород

20:12 49/59 Киев-Пас — Трускавец

20: 21 57/59 Киев-Пас-Ворохта

20: 21 60/58 Киев-Пас-Чоп

21: 07 38/37 Киев-Пас — Запорожье-1

21: 15 105/106 Киев-Пас-Одесса-Главная

21: 22 97/98 Киев-Пас-Ковель

21: 28 76/75 Киев-Пас-Кривой Рог

22:22 7/8 Киев-Пас — Черновцы

22: 27 46/45 Лозовая — Ужгород

22: 37 91/92 Киев-Пас-Львов

23: 05 180/179 Киев-Пас-Днепр

Рейсы по станции Одесса 16 апреля 2022

14: 15 26/25 Одесса-Главная-Рахов

18: 13 78/77 Ровно-Ковель

18: 22 35/36 Одесса-Главная-Пшемысль

18: 22 38/37 Одесса-Главная-Ужгород

20:49 136/135 Одесса-Главная — Черновцы

21: 31 12/11 Одесса-Главная-Львов

21:56 54/53 Одесса-Главная — Днепр

21: 56 564/563 Одесса-Главная-Кривой Рог

22: 03 105/106 Одесса-Главная-Киев-Пас

22: 25 8/7 Одесса-Главная-Харьков-Пас

22: 32 238/237 Одесса-Главная-Ужгород

23:28 117/118 Одесса-Главная — Измаил

Рейсы по станции Харьков на 16 апреля 2022

08: 20 138/137 Хмельницкий-Харьков-Пас

08: 30 753 Харьков-Пас-Львов

10: 05 264/263 Харьков-Пас-Киев-Пас

11: 30 229/230 Харьков-Пас-Ужгород

12: 06 46/45 Лозовая-Ужгород

14: 58 15/16 Харьков-Пас-Ивано-Франковск

16: 13 111/112 Харьков-Пас-Львов

19: 27 795/796 Харьков-Пас-Днепр

20: 15 21/22 Харьков-Пас-Трускавец

21:26 138/137 Лозовая — Хмельницкий

21: 43 8/7 Харьков-Пас-Одесса-Главная

22: 40 45/46 Ужгород-Лозовая

Рейсы по станции Днепр на 16 апреля 2022

05: 00 38/37 Киев-Пас — Запорожье-1

06:23 796/795 Днепр — Лозовая

09:27 5/6 Ивано-Франковск — Запорожье-1

14: 26 41/42 Днепр-Трускавец

16: 39 4/3 Запорожье-1-Львов

17: 00 797 Днепр — Львов

17: 30 232/231 Днепр-Львов

18: 09 88/87 Казатин-Ковель

21: 57 92/91 Знаменка-Пятихатки

22:30 179/189 Каменское-Пассажирская — Днепр

23: 26 38/37 Запорожье-1-Киев-Пас

Рейсы по станции Винница на 16 апреля 2022

00: 28 105/109 Киев-Пас-Одесса-Главная

00: 58 78/77 Ровно-Ковель

03: 42 57/59 Ворохта-Киев-Пас

03: 42 60/58 Чоп-Киев-Пас

03: 54 105/106 Одесса-Главная-Киев-Пас

04: 31 81/82 Ужгород-Киев-Пас

04: 42 50/49 Трускавец-Киев-Пас

05:46 86/85 Запорожье-1 — Львов

06: 03 56/55 Рахов — Киев-Пас

06: 47 769/770 Каменец — Подольский-Киев-Пас

07:53 715/716 Пшемысль — Киев-Пас

09:16 138/137 Лозовая — Хмельницкий

11:25 715/716 Киев-Пас — Пшемысль

17:20 769/770 Киев-Пас — Каменец — Подольский

18: 07 55/56 Киев-Пас-Рахов

19: 42 138/137 Хмельницкий-Харьков-Пас

21:45 — 81/82 Киев-Пасс — Ужгород

23:17 49/50 Киев-Пас — Трускавец

23: 26 57/59 Киев-Пас-Ворохта

23: 26 60/58 Киев-Пас-Чоп

Рейсы по станции Запорожье на 16 апреля 2022

11: 30 219/220 Запорожье-1-Львов

12: 20 120/119 Запорожье-1-Львов

14: 45 4/5 Запорожье-1 — Львов

16:05 86/85 Запорожье-1 — Львов

16: 05 88/87 Казатин-Ковель

21: 38 38/37 Запорожье-1-Киев-Пас

Рейсы по станции Полтава на 16 апреля 2022

00: 02 8/7 Харьков-Пас-Одесса-Главная

00:04 138/137 Лозовая — Хмельницкий

05: 19 138/137 Хмельницкий-Харьков-Пас

07: 47 8/7 Одесса-Главная-Харьков-Пас

08: 54 1/2 Ивано-Франковск-Харьков-Пас

10: 41 17/18 Львов-Харьков-Пас

12: 54 264/263 Харьков-Пас-Киев-Пас

17: 41 15/16 Харьков-Пас-Ивано-Франковск

19: 25 111/112 Харьков-Пас-Львов

Дополнительные эвакуационные рейсы на 16 апреля 2022

04: 00 — 229/230 Ужгород-Харьков-Пас.

11: 30-230/229 Харьков — Пас. — Ужгород

22:32 — 238/237 Одесса-Главная — Ужгород

11:30 — 219/220 Запорожье-1 — Львов

14:30 — 220/219 Львов — Запорожье-1

16:30 — 234/233 Покровск — Чоп

23: 30 — 233/234 Чоп — Днепр

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.

Читайте Границу Молдовы и Польши можно пересекать по документам в Дії

Фото: Укрзализныця