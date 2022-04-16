В специальном приложении Jakdojade, который в Польше отслеживает график движения общественного транспорта, появился украинский язык.

Jakdojade показывает информацию о графике транспорта в 40 городах страны.

Об этом сообщается на странице приложения в Instagram.

Новая языковая версия поддерживается как системой Android, так и IOS.

Все, кто подключился к приложению, могут использовать все общедоступные функции, такие как расписание движения общественного транспорта, опция в режиме реального времени, планер путешествий, а также возможность приобрести билеты на проезд в общественном транспорте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jakdojade (@jakdojade_official)

В Польшу из-за войны в Украине, обстрелы российских войск переехали многие женщины с детьми, пожилые люди, люди с инвалидностью, которые нуждаются в особом внимании и заботе. Большинство из них не имеют сбережений, или они оказались в затруднительном положении из-за потери имущества.

Польское правительство, принимая спецзакон в отношении украинских мигрантов, предусмотрело социальную помощь. Лица, имеющие номер PESEL, имеют право на социальную помощь при таких же условиях, как и граждане Польши.

Источник: Jakdojade

Фото: Jakdojade