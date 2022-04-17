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Факты / Украина / Общество

Из Лозовой и Барвенкового в Харьковской области эвакуировались почти 40 тыс. человек — глава ОВА

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Из Лозовой и Барвенкового в Харьковской области эвакуировались почти 40 тыс. человек — глава ОВА

Из Лозовой и Барвенкового на Харьковщине выехали около 40 тыс. человек. В области идет организованная эвакуация, поскольку боевые действия могут сместиться в эти населенные пункты.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

— Из Лозовой и Барвенкового на Изюмском направлении выехали около 40 тыс. человек. Мы призываем прислушаться к официальным сообщениям власти и эвакуироваться, – написал Синегубов.

Он заверил, что власти принимают меры безопасности с учетом провокаций, совершенных оккупантами в Краматорске, когда ракетный удар был нанесен по железнодорожному вокзалу, откуда собирались эвакуироваться жители города.

— Мы неоднократно инициировали открытие “зеленых коридоров” из Изюма и рядом населённых пунктов, которые сейчас находятся под временной оккупацией. Но, к сожалению, согласований от россиян не получали, – отметил глава ОВА.

Также он добавил, что в настоящее время оснований для организованной эвакуации из Харькова нет.

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