Из Лозовой и Барвенкового на Харьковщине выехали около 40 тыс. человек. В области идет организованная эвакуация, поскольку боевые действия могут сместиться в эти населенные пункты.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

— Из Лозовой и Барвенкового на Изюмском направлении выехали около 40 тыс. человек. Мы призываем прислушаться к официальным сообщениям власти и эвакуироваться, – написал Синегубов.

Он заверил, что власти принимают меры безопасности с учетом провокаций, совершенных оккупантами в Краматорске, когда ракетный удар был нанесен по железнодорожному вокзалу, откуда собирались эвакуироваться жители города.

— Мы неоднократно инициировали открытие “зеленых коридоров” из Изюма и рядом населённых пунктов, которые сейчас находятся под временной оккупацией. Но, к сожалению, согласований от россиян не получали, – отметил глава ОВА.

Также он добавил, что в настоящее время оснований для организованной эвакуации из Харькова нет.