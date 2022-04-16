За сутки украинская ПВО поразила семь воздушных целей врага

15 апреля зенитными-ракетными подразделениями Воздушных Сил и силами 93-й ОМБр Холодный Яр поражено семь воздушных целей российских оккупантов.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

Из-за больших потерь, враг существенно снизил свою активность в украинском воздушном пространстве.

Зато российские военные наносят постоянные удары дистанционно – баллистическими и крылатыми ракетами.

За минувшие сутки было уничтожено:

— Ударная авиация Воздушных Сил под прикрытием истребителей успешно осуществила около 10 авианалетов на позиции оккупантов. Таким образом ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м на разных направлениях поддержали с воздуха действия собратьев в наземных боях, нанеся рашистам существенных потерь, — говорится в сообщении.