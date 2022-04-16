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Факты / Украина / Общество

Залужный обсудил с генералом США Милли ситуацию безопасности в Украине

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Валерій Залужний

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Они обсудили ситуацию безопасности в Украине.

Об этом Залужный сообщил в телеграмме, передает Укринформ.

— Провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Обсудили сложную ситуацию безопасности, в частности ведение тяжелых боев на рубеже Харьков — Изюм, сдерживание российского наступления в Луганской и Донецкой областях, критическую ситуацию вокруг Мариуполя, а также ракетные обстрелы по всей территории Украины, – отметил он.

Залужный также сообщил, что во время разговора с Милли, он в очередной раз отметил актуальные потребности ВСУ в вооружении и боеприпасах для усиления обороны Украины.

Кроме этого, Залужный поблагодарил американского коллегу за понимание и выразил надежду, что благодаря поддержке партнеров Украине удастся защититься от вражеских нападений российских военных.

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