Тарифы на электроэнергию для украинцев не будут повышать еще минимум полгода. Об этом в своем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, граждане, которые потребляют менее 250 кВт/ч в месяц, продолжат платить за свет по тарифу 1,44 грн за 1 кВт/ч.

— Продолжаем как минимум на следующие полгода действие тарифа на электричество в размере 1,44 за киловатт для тех, кто потребляет менее 250 киловатт. Это 80% наших граждан, – подчеркнул глава государства.

Также Владимир Зеленский добавил, что отопительный сезон в Украине прошел удачно. Веерных отключений не было. Снабжение не срывалось даже в военное время. По словам президента, Украина уже начала подготовку к следующему отопительному сезону.

Сейчас тариф на свет для украинцев зависит от того, кто и сколько электроэнергии потребляет. Так, потребители, которые используют за месяц до 250 кВт/ч, платят за электричество 1,44 грн.

Для домохозяйств, которые потребляют более 250 кВт/ч в месяц, тариф остается на уровне 1,68 грн.