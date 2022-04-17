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Факты / Украина / Общество

Помощь переселенцам в Хмельницком: адреса и контакты

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
хмельницький

Город Хмельницкий не так востребован в качестве приюта для переселенцев, как Львов, например. Но через него транзитом проезжает большое количество спасающихся от войны. Хмельнитчане готовы помочь всем, кто в этом нуждается.

С начала войны Хмельницкая область приняла транзитом более 220 тыс. переселенцев, выехавших из зон боевых действий. Из них 100 тыс. остались жить в регионе.

Как добраться до Хмельницкого

Поезд. Ежедневно Укрзалізниця обнародует расписание эвакуационных поездов. Среди них есть 2 прямых из Киева в Хмельницкий регион:

  • 14:25 — №769 Киев – Каменец-Подольский, он едет через Хмельницкий;
  • 23:46 — №771 Киев – Хмельницкий.

Расписание ежедневно меняется, поэтому нужно заранее определиться, каким поездом вам ехать, а также следить за обновлениями расписания.

Автомобиль. Учитывайте блокпосты, возможные авиаудары РФ, комендантский час в городах Украины, наличие топлива и т.д.

Из Киева чаще всего выбираются южным маршрутом, пролегающим через Винницу. От Винницы до Хмельницкого – 140 км. Дорога по машине от Киева до города на Южном Буге сегодня занимает минимум 12 часов.

В городе

На железнодорожном вокзале Хмельницкого работает группа волонтеров, помогающая переселенцам. Здесь можно узнать, где поселиться.

Желающим остановиться в городе предоставляется транспорт такси, автобусы.

Штаб помощи вынужденным переселенцам находится в муниципальном кинотеатре им. Шевченко. Он работает круглосуточно.

Кроме учебных заведений, где могут разместиться переселенцы, в базе штаба есть несколько сотен объектов для поселения, именно в них было размещено большинство людей.

Кинотеатр им. Шевченко, ул. Проскуровская, 40

  • +380638212793,
  • +380979761929,
  • +380503764725,
  • +380503390122

Для нужд переселенцев и работников Штаба оборудовано несколько убежищ.

В Штабе люди также получают питание, медицинскую и психологическую помощь, работают сурдопереводчики.

Центр гуманитарной помощи открылся на базе Хмельницкого областного музыкально драматичного театра им. М. Старицкого. Здесь можно получить одежду, обувь, белье, одеяла и подушки, средства гигиены.

Адрес: ул. Соборная, 60

Украинская телеведущая Леся Никитюк уехала из Киева в свой родной Хмельницкий, где с первых дней войны помогает мирным жителям. Она открыла центр помощи для беженцев. Там могут остаться все, кто в этом нуждается.

Леся Нікітюк

Леся говорит, что в помещении тепло переночевать есть где. Также беженцы не будут голодны: местные жители приносят продукты и готовые блюда.

Координационный центр Леси Никитюк

Можу ДОПОМОГТИ @ye_dopomoha
Потрібна ДОПОМОГА @treba_dopomoha

Источник :dev.ua Леся Нікітюк  

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Фото: Depositphotos

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