С начала российского вторжения в Украину Укрзализныця ежедневно выполняет эвакуационные рейсы, чтобы помочь гражданам уехать из городов, которые попадают под обстрелы агрессора.
17 апреля поезда по станции Киев будут курсировать по такому расписанию:
- 02:50 21/22 Трускавец – Харьков-Пасс
- 04:02 2/1 Харьков-Пас-Ивано-Франковск
- 05:38 138/137 Лозовая -Хмельницкий
- 06:40 60/58 Чоп – Киев-Пасс
- 08:00 722 Киев-Пасс – Харьков-Пасс
- 08:30 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль
- 12:06 45/46 Ужгород – Лозовая
- 12:17 885 Киев-Пас – Ровно
- 14:07 749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск
- 14:07 749/750 Киев-Пас – Вена
- 14:25 769/770 Киев-Пас — Каменец-Подольский
- 15:02 55/56 Киев-Пасс – Рахов
- 15:17 867 Киев-Пас – Гречаны
- 17:09 13/14 Киев-Пасс – Солотвино
- 17:42 790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий
- 17:42 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг
- 18:30 81/82 Киев-Пасс – Ужгород
- 19:06 44/43 Киев-Пасс – Ивано-Франковск
- 19:13 67/68 Киев-Пасс – Варшава
- 19:48 95/96 Киев-Пас – Рахов
- 20:05 29/30 Киев-Пасс – Ужгород
- 20:12 49/50 Киев-Пасс – Фастов
- 20:21 57/59 Киев-Пас – Ворохта
- 20:21 60/58 Киев-Пасс – Чоп
- 21:07 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
- 21:15 105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная
- 21:22 97/98 Киев-Пас – Ковель
- 21:28 76/75 Киев-Пасс — Кривой Рог
- 22:22 7/8 Киев-Пас – Черновцы
- 22:27 46/45 Лозовая – Ужгород
- 22:37 91/92 Киев-Пас – Львов
- 23:05 180/179 Киев-Пас – Днепр
- 23:18 138/137 Хмельницкий – Харьков-Пасс
- 23:59 139/140 Киев-Пасс — Каменец-Подольский
Рейсы по станции Одесса 17 апреля 2022
- 14:15 26/25 Одесса-Главная – Рахов
- 17:14 92/91 Одесса-Главная – Лозовая
- 18:22 35/36 Одесса-Главная – Пшемысль
- 18:22 38/37 Одесса-Главная – Ужгород
- 21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов
- 22:03 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс
- 22:25 8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс
- 23:28 117/118 Одесса-Главная – Измаил
Рейсы по станции Харьков на 17 апреля 2022
- 08:20 138/137 Хмельницкий – Харьков-Пасс
- 08:30 753 Харьков-Пас – Львов
- 11:30 209/210 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
- 12:06 46/45 Лозовая – Ужгород
- 14:58 17/18 Полтава Юг – Им. Т. Шевченко
- 19:27 795/796 Харьков-Пас – Днепр
- 21:08 2/1 Харьков-Пас – Ивано-Франковск
- 21:26 138/137 Лозовая – Хмельницкий
- 21:43 8/7 Харьков-Пас – Одесса-Главная
- 22:40 45/46 Ужгород – Лозовая
Рейсы по станции Днепр на 17 апреля 2022
- 04:12 92/91 Одесса-Главная – Лозовая
- 05:00 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
- 05:57 85/86 Львов – Запорожье-1
- 05:57 87/88 Ковель – Запорожье-1
- 06:23 796/795 Днепр — Лозовая
- 09:27 3/4 Львов – Запорожье-1
- 14:26 41/42 Днепр — Трускавец
- 16:39 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск
- 17:00 797 Днепр – Львов
- 17:30 232/231 Днепр – Львов
- 19:10 54/53 Днепр – Одесса-Главная
- 22:30 179/180 Каменское-Пассажирская – Днепр
- 23:26 38/37 Запорожье-1 – Киев-Пасс
Рейсы по станции Винница на 17 апреля 2022
- 00:28 105/106 Киев-Пасс – Одесса-Главная
- 03:16 78/77 Винница – Одесса-Главная
- 03:42 57/59 Ворохта – Киев-Пасс
- 03:42 60/58 Чоп – Киев-Пасс
- 03:54 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс
- 04:31 81/82 Ужгород – Киев-Пасс
- 04:42 50/49 Трускавец – Киев-Пасс
- 06:03 56/55 Рахов – Киев-Пасс
- 06:47 769/770 Каменец-Подольский – Киев-Пас
- 07:53 715/716 Пшемысль – Киев-Пасс
- 09:16 138/137 Лозовая – Хмельницкий
- 11:25 715/716 Киев-Пас – Пшемысль
- 17:20 769/770 Киев-Пасс — Каменец-Подольский
- 17:43 85/86 Львов – Запорожье-1
- 18:07 55/56 Киев-Пасс – Рахов
- 19:42 138/137 Хмельницкий – Харьков-Пасс
- 21:45 81/82 Киев-Пасс – Ужгород
- 23:17 49/50 Киев-Пасс – Фастов
- 23:26 57/59 Киев-Пас – Ворохта
- 23:26 60/58 Киев-Пасс – Чоп
Рейсы по станции Запорожье на 17 апреля 2022
- 11:30 219/220 Запорожье-1 – Львов
- 12:20 120/119 Запорожье-1 – Львов
- 14:45 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск
- 21:38 38/37 Запорожье-1 – Киев-Пасс
Рейсы по станции Полтава на 17 апреля 2022
- 00:02 8/7 Харьков-Пасс – Одесса-Главная
- 00:04 138/137 Лозовая – Хмельницкий
- 05:19 138/137 Хмельницкий – Харьков-Пасс
- 07:47 8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс
- 09:32 111/112 Львов – Харьков-Пасс
- 10:41 16/15 Львов – Харьков-Пасс
- 14:15 149/150 Знаменка – Львов
- 17:41 17/18 Полтава Юг – Им. Т.Шевченко
- 23:40 2/1 Харьков-Пас – Ивано-Франковск
Дополнительные эвакуационные рейсы на 17 апреля 2022
- 22:30 – 179/180 Днепр – Киев-Пасс
- 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
- 23:30 — 233/234 Чоп — Днепр
- 14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1
- 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов
- 11:30 – 209/210 Харьков-Пас. — Ивано-Франковск
- 06:00 — 201/209 Ивано-Франковск — Харьков-Пасс
Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.
Фото: Укрзализныця