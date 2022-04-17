Город Попасная Луганской области практически разрушен российскими захватчиками, позиционные бои не останавливаются.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, ситуация в городе напоминает Мариуполь, поскольку оккупанты действуют по одному сценарию.

— Попасная – сплошная руина. Не захватили, поэтому уничтожили. Каждый день – и днем, и ночью Попасная под вражеским огнем. Позиционные бои не останавливаются. ВСУ бьют орков, а те находят все новое и новое “пушечное мясо”, Попаснянщина усеяна трупами рашистов, которых не забирают, — сообщил глава ОВА.

Гайдай добавил, что жители Попасной более 50 дней живут в бомбоубежищах. Эвакуация срывается почти каждый день из-за постоянных обстрелов, доступ к городу затруднен.

Отметим, что полномасштабная война в Украине продолжается уже 53-е сутки.

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