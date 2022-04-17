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Факты / Украина / Общество

Люди более 50 дней живут в бомбоубежищах: оккупанты уничтожают город Попасная на Луганщине

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Попасна, Луганська область

Город Попасная Луганской области практически разрушен российскими захватчиками, позиционные бои не останавливаются.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, ситуация в городе напоминает Мариуполь, поскольку оккупанты действуют по одному сценарию.

— Попасная – сплошная руина. Не захватили, поэтому уничтожили. Каждый день – и днем, и ночью Попасная под вражеским огнем. Позиционные бои не останавливаются. ВСУ бьют орков, а те находят все новое и новое “пушечное мясо”, Попаснянщина усеяна трупами рашистов, которых не забирают, — сообщил глава ОВА.

Гайдай добавил, что жители Попасной более 50 дней живут в бомбоубежищах. Эвакуация срывается почти каждый день из-за постоянных обстрелов, доступ к городу затруднен.

Отметим, что полномасштабная война в Украине продолжается уже 53-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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