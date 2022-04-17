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Факты / Украина / Общество

Карта воздушных тревог в Украине в режиме онлайн: где есть угроза ракетного удара

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
карта повітряних тривог україни онлайн

Каждый день по всей территории Украины раздаются воздушные тревоги. Это означает, что в направлении определенного региона были запущены ракеты и есть опасность ракетного удара.

Уже месяц именно этот сигнал уведомляет украинцев о возможной опасности.

На интерактивной онлайн-карте воздушных тревог в Украине можно посмотреть, где сейчас есть опасность ракетного удара и где ситуация спокойная.

Онлайн карта воздушных тревог в Украине — Повітряна тривога

Карта воздушных тревог в Украине

Карта обновляется каждые 25 секунд. Также в сервисе можно просмотреть время начала и продолжительность воздушной тревоги в каждом регионе.


Если карта не отображается, перейдите по ссылке.

Воздушная тревога в Украине — Мапа сирен України

Как звучит сигнал воздушной тревоги

Воздушная тревога, которую мы уже месяц слышим ежедневно, – это сигнал “Внимание всем!”. Он извещает об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций общегосударственного уровня (например, техногенного или военного характера).

Виды чрезвычайных ситуаций разные, однако в наше время — это означает угрозу удара с неба. Сигнал воздушной тревоги звучит как завывание сирены, короткие или длинные гудки из промышленных объектов.

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Фото: Depositphotos

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