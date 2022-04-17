Поддержка украинских исследователей – какие страны готовы оказать помощь

Страны Европейского Союза мобилизуются для поддержки украинцев, бегущих от войны в своей родной стране, речь идет в частности и о мерах для ученых и исследователей.
Они запустили портал ERA4Ukraine, где размещена полезная информация для этой категории людей.
Речь идет в частности о трудоустройстве, признании диплома, предложениях по жилью, веб-поддержке и общей информации.
Страны ЕС и присоединившиеся партнеры:
- Албания;
- Армения;
- Австрия;
- Бельгия;
- Босния и Герцеговина;
- Болгария;
- Хорватия;
- Кипр;
- Чешская Республика;
- Дания;
- Эстония;
- Фарерские острова;
- Финляндия;
- Франция;
- Грузия;
- Германия;
- Греция;
- Венгрия;
- Исландия;
- Ирландия;
- Израиль;
- Италия;
- Латвия;
- Литва;
- Люксембург;
- Мальта;
- Молдова;
- Черногория;
- Нидерланды;
- Северная Македония;
- Норвегия;
- Польша;
- Португалия;
- Румыния;
- Сербия;
- Словакия;
- Словения;
- Испания;
- Швеция;
- Швейцария;
- Турция;
- Соединенное королевство Великобритании.
С начала войны на Украине мировое сообщество осуждает агрессивные действия Российской Федерации. Оно всячески поддерживает украинцев — речь идет о гуманитарной помощи, санкциях против страны-агрессора и отказе от покупки ее товаров.
Источник: European Commission