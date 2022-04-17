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Факты / Украина / Общество

Поддержка украинских исследователей – какие страны готовы оказать помощь

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
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Страны Европейского Союза мобилизуются для поддержки украинцев, бегущих от войны в своей родной стране, речь идет в частности и о мерах для ученых и исследователей.

Они запустили портал ERA4Ukraine, где размещена полезная информация для этой категории людей.

Речь идет в частности о трудоустройстве, признании диплома, предложениях по жилью, веб-поддержке и общей информации.

Страны ЕС и присоединившиеся партнеры:

  • Албания;
  • Армения;
  • Австрия;
  • Бельгия;
  • Босния и Герцеговина;
  • Болгария;
  • Хорватия;
  • Кипр;
  • Чешская Республика;
  • Дания;
  • Эстония;
  • Фарерские острова;
  • Финляндия;
  • Франция;
  • Грузия;
  • Германия;
  • Греция;
  • Венгрия;
  • Исландия;
  • Ирландия;
  • Израиль;
  • Италия;
  • Латвия;
  • Литва;
  • Люксембург;
  • Мальта;
  • Молдова;
  • Черногория;
  • Нидерланды;
  • Северная Македония;
  • Норвегия;
  • Польша;
  • Португалия;
  • Румыния;
  • Сербия;
  • Словакия;
  • Словения;
  • Испания;
  • Швеция;
  • Швейцария;
  • Турция;
  • Соединенное королевство Великобритании.
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С начала войны на Украине мировое сообщество осуждает агрессивные действия Российской Федерации. Оно всячески поддерживает украинцев — речь идет о гуманитарной помощи, санкциях против страны-агрессора и отказе от покупки ее товаров.

Источник: European Commission

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Фото: Depositphotos

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