Поддержка украинских исследователей – какие страны готовы оказать помощь

Страны Европейского Союза мобилизуются для поддержки украинцев, бегущих от войны в своей родной стране, речь идет в частности и о мерах для ученых и исследователей.

Они запустили портал ERA4Ukraine, где размещена полезная информация для этой категории людей.

Речь идет в частности о трудоустройстве, признании диплома, предложениях по жилью, веб-поддержке и общей информации.

Страны ЕС и присоединившиеся партнеры:

Албания;

Армения;

Австрия;

Бельгия;

Босния и Герцеговина;

Болгария;

Хорватия;

Кипр;

Чешская Республика;

Дания;

Эстония;

Фарерские острова;

Финляндия;

Франция;

Грузия;

Германия;

Греция;

Венгрия;

Исландия;

Ирландия;

Израиль;

Италия;

Латвия;

Литва;

Люксембург;

Мальта;

Молдова;

Черногория;

Нидерланды;

Северная Македония;

Норвегия;

Польша;

Португалия;

Румыния;

Сербия;

Словакия;

Словения;

Испания;

Швеция;

Швейцария;

Турция;

Соединенное королевство Великобритании.

С начала войны на Украине мировое сообщество осуждает агрессивные действия Российской Федерации. Оно всячески поддерживает украинцев — речь идет о гуманитарной помощи, санкциях против страны-агрессора и отказе от покупки ее товаров.

Источник: European Commission