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Факты / Украина / Общество

Приват24 опять временно не будет работать: названы причина и сроки

Юлия Соколова редактор ленты
Приватбанк

Сервис интернет-банкинга Приват24 снова будет временно недоступен для пользователей из-за регламентных работ.

Как сообщили в пресс-службе ПриватБанка, очередной этап плановых регламентных работ в Приват24 будет проходить в ночь на понедельник, 18 апреля.

В связи с этим сервисы будут на паузе с 23.00 17 апреля до 8.00 18 апреля. В этот период будут недоступны как приложения, так и веб-версия Приват24.

В финучреждении отмечают, что регламентные работы необходимы для безопасной и качественной работы сервисов.

– Часть сервисов будет проходить техобслуживание, поэтому приложения и веб-версия будут недоступны… В течение дня 18 апреля возможны временные перебои Приват24, пока мы не стабилизируем работу всех сервисов, — предупредили в ПриватБанке.

На время регламентных работ:

• отправить перевод с карты на карту можно через сайт privatbank.ua/sendmoney;

• пополнить мобильный можно по ссылке;

• оплатить коммунальные услуги можно по горячей линии 3700.

В то же время в ПриватБанке заверили, что банкоматы и платежные терминалы будут работать без изменений, поэтому можно будет свободно снимать средства и рассчитываться в торговых сетях.

Как известно, в последний раз система платежей Приват24 временно не работала с вечера 10 апреля и в течение 11 апреля. Причиной также были регламентные работы.

А 31 марта в работе Приват24 произошел технический сбой: пользователи не могли авторизоваться. Проблемы с сервисом интернет-банкинга возникли тогда лишь у некоторых клиентов банка.

Источник: ПриватБанк

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Фото: Depositphotos

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