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Факты / Украина / Общество

РФ может готовиться к высадке десанта в Мариуполе — Минобороны

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Маріуполь

Проверяется информация о возможной подготовке Россией десантной морской операции в Мариуполе.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

— В течение суток производились врагом авиационные удары по Мариуполю и были штурмовые действия в районе морского порта. Нами еще проверяется информация о том, что, возможно, враг готовится к десантно-морской операции.

Мариуполь стоит. Вооруженные силы Украины мощно держат оборону. Важно, как подчеркнул президент, отдавать себе отчет в роли Мариуполя сейчас. По сути это щит, который защищает Украину и многие регионы от того, чтобы все эти войска РФ, которые там сконцентрированы, не пошли вглубь территории Украины.

Россия, совершая военные преступления, спровоцировала в Мариуполе одну из величайших гуманитарных катастроф. Захватчики бомбят безоружных жителей, блокируют гуманитарную помощь.

Накануне в ООН призвали обеспечить беспрепятственный доступ к мирным жителям Украины, находящимся в городах, оккупированных российскими войсками.

Невозможность предоставления гуманитарной помощи является самым большим препятствием для спасения украинцев, находящихся в разрушенных населенных пунктах.

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Фото: Depositphotos

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