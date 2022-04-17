РФ может готовиться к высадке десанта в Мариуполе — Минобороны

Проверяется информация о возможной подготовке Россией десантной морской операции в Мариуполе.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

— В течение суток производились врагом авиационные удары по Мариуполю и были штурмовые действия в районе морского порта. Нами еще проверяется информация о том, что, возможно, враг готовится к десантно-морской операции.

Мариуполь стоит. Вооруженные силы Украины мощно держат оборону. Важно, как подчеркнул президент, отдавать себе отчет в роли Мариуполя сейчас. По сути это щит, который защищает Украину и многие регионы от того, чтобы все эти войска РФ, которые там сконцентрированы, не пошли вглубь территории Украины.