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Факты / Украина / Общество

Все знают, за какую молниеносную операцию: Неижпапе присвоено звание вице-адмирала

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Олексій Неїжпапа

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил командующему Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексею Неижпапе звание вице-адмирала.

Соответствующий указ №246/2022 опубликован на сайте главы государства.

— Присвоить военное звание виц-еадмирала контрадмиралу Неижпапе Алексею Леонидовичу – командующему Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины, — говорится в документе.

Вице-адмирал – военно-морское звание высшего офицерского состава флота. Это звание выше по рангу контрадмирала, но ниже адмирала. Звание вице-адмирала ВМС соответствует званию генерал-лейтенанта в сухопутных войсках.

До соответствующего президентского указа Неижпапа носил звание контрадмирала.

Советница Офиса президента Виктория Страхова намекнула, что причиной повышения стала ликвидация флагмана ЧФ РФ крейсера Москва.

– И все знают, за какую молниеносную операцию! Наш настоящий козак на воде! — отметила Страхова в Facebook.

Флагман Черноморского флота РФ Москва был затоплен вечером 14 апреля. Этому предшествовало попадание двух украинских ракет Нептун в российское судно, когда украинские беспилотники отвлекали крейсер.

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Фото: ВМС ВС Украины

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Источник: Офис президента

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