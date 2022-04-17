Фиксированные тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей в Украине будут действовать до 31 октября 2022 года.

Соответствующее постановление № 453 от 16 апреля принял Кабинет министров Украины.

Этим документом правительство продлило действие нынешних тарифов на электроэнергию еще на полгода: до 31 октября 2022 года. Их действие должно было завершиться 30 апреля.

По решению правительства теперь еще полгода будут действовать такие фиксированные тарифы на электроэнергию для индивидуальных бытовых потребителей:

• при потреблении менее 250 кВт/ч в месяц – 1,44 грн за 1 кВт/ч (с НДС);

• за потребление свыше 250 кВт/ч в месяц – 1,68 грн за 1 кВт/ч (с НДС).

Религиозные организации, дачные кооперативы, садовые общества, гаражно-строительные кооперативы, юридические лица, являющиеся владельцами имущества, которое используется для компактного поселения внутренне перемещенных лиц, общежития будут платить по тарифу 1,68 грн за 1 кВт/ч (независимо от объема потребления).

Это касается и оплаты услуг освещения дворов, лестниц, работы индивидуальных тепловых пунктов, котельных, лифтов, насосов в многоквартирных жилых домах.

Соответствующие изменения Кабинет министров внес в свое постановление № 483 Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электроэнергии.

На днях президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что тарифы на электроэнергию для украинцев не будут повышаться еще не менее полугода. По словам главы государства, 80% граждан потребляют менее 250 кВт/ч в месяц и платят по более низкому тарифу.

В марте министр энергетики Герман Галущенко заверил, что во время войны в Украине не будут повышать цены на электроэнергию для населения.