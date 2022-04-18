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Факты / Украина / Общество

Помощь жителям освобожденных территорий и эвакуированным – что для них предусмотрено

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Помощь жителям освобожденных территорий и эвакуированным – что для них предусмотрено

Украинские защитники освобождают оккупированные Россией населенные пункты, после чего граждане начинают возвращаться в свои дома. В то же время другие продолжают находиться в безопасных регионах.

Украинцы, которые эвакуировались, живут на освобожденных территориях или в зоне активных боевых действий, смогут получить денежную помощь в специальных центрах.

Сейчас их создают органы местного самоуправления на базе ЦПАУ и в местах эвакуации.

Кроме того, вскоре все граждане, которые будут эвакуироваться, смогут получить быструю денежную помощь в Укрзализныце.

Гражданам, которые вернулись в свои дома после освобождения территории, следует помнить, что они могут подать заявление на поврежденное имущество.

Для этого необходимо в Дії, в разделе Услуги, выбрать Уведомление о поврежденном имуществе и предоставить всю необходимую информацию. Вносить данные нужно только касательно собственного жилья.

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Война в Украине длится с 24 февраля. С тех пор оккупанты обстреляли многие населенные пункты, продолжают они это делать и сейчас. Из-за этого украинские граждане потеряли свои дома.

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Источник: Министерство цифровой трансформации

Фото: Getty Images

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