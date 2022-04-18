Люди с инвалидностью могут не проходить осмотр для продления действия справки

Дети и взрослые с инвалидностью во время войны в Украине могут не проходить повторный осмотр для того, чтобы продолжить действие справки.

Согласно постановлению Минздрава, принятому Кабмином, это можно сделать после отмены действия военного положения.

Благодаря этим изменениям люди с инвалидностью будут иметь доступ к необходимой помощи, а именно:

социальным выплатам;

реабилитационных услуг и вспомогательных изделий (костыли, ходунки, кресла колесные, средства инконтиненции, например, памперсы, катетеры);

образовательных услуг;

льгот.

Война на Украине началась 24 февраля. Военные действия в значительной степени изменили жизнь рядовых граждан. Они были вынуждены покинуть свои дома и изменить свою жизнь.

Речь и о людях с инвалидностью, среди них есть и дети. Их во время войны можно вывозить за границу. Однако таких детей обязательно сопровождают взрослые с соответствующими разрешениями и документами.

Источник: Елена Зеленская