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Факты / Украина / Общество

Люди с инвалидностью могут не проходить осмотр для продления действия справки

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Люди с инвалидностью могут не проходить осмотр для продления действия справки

Дети и взрослые с инвалидностью во время войны в Украине могут не проходить повторный осмотр для того, чтобы продолжить действие справки.

Согласно постановлению Минздрава, принятому Кабмином, это можно сделать после отмены действия военного положения.

Благодаря этим изменениям люди с инвалидностью будут иметь доступ к необходимой помощи, а именно:

  • социальным выплатам;
  • реабилитационных услуг и вспомогательных изделий (костыли, ходунки, кресла колесные, средства инконтиненции, например, памперсы, катетеры);
  • образовательных услуг;
  • льгот.
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Война на Украине началась 24 февраля. Военные действия в значительной степени изменили жизнь рядовых граждан. Они были вынуждены покинуть свои дома и изменить свою жизнь.

Речь и о людях с инвалидностью, среди них есть и дети. Их во время войны можно вывозить за границу. Однако таких детей обязательно сопровождают взрослые с соответствующими разрешениями и документами.

Источник: Елена Зеленская

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Фото: Depositphotos

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