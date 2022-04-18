Карта атаки на Киев, химзащита и секретные списки: что оккупанты оставили во время бегства из Киевщины

Вот уже несколько дней подряд продолжается зачистка Киевской области после освобождения территории от российских оккупантов.

Вещи захватчиков, найденные после освобождения Киевщины, в очередной раз доказывают, что россияне способны воевать только с гражданским населением.

Полиция Киевской области опубликовала видео в котором подробно показала и прокомментировала все находки, обнаруженные после пребывания российской армии на территории области.

Первая находка, которая развеивает российский фейк о размещении химлабораторий в Украине, это костюмы химзащиты времен Второй мировой войны. В маленьком мешочке размещены старые резиновые сапоги и специальный плащ. Выглядит смешно и жутко.

Для связи оккупантам выдали что-то похожее на рации, но это телефон, который имеет специальную раскладную антенну.

Когда захватчики отступали, оставили и “секретную” карту, которая украинская полиция нашла. На карте отмечены пути взятия Киева, номера подразделений, которые должны были зайти в столицу и координаты блокпостов.

Также на карте указана российская воздушная помощь, которая должна была защищать оккупантов с воздуха.

Еще полицией были найдены списки военнослужащих, которые находились на территории Киевщины. В списках также указывался перечень оружия, которые русские получили для наступления.

Все эти находки станут доказательствами полномасштабного нападения и атак армии РФ на территорию Украины, в частности Киевской области.