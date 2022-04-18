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Факты / Украина / Общество

Карта атаки на Киев, химзащита и секретные списки: что оккупанты оставили во время бегства из Киевщины

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
російські солдати

Вот уже несколько дней подряд продолжается зачистка Киевской области после освобождения территории от российских оккупантов.

Вещи захватчиков, найденные после освобождения Киевщины, в очередной раз доказывают, что россияне способны воевать только с гражданским населением.

Полиция Киевской области опубликовала видео в котором подробно показала и прокомментировала все находки, обнаруженные после пребывания российской армии на территории области.

Первая находка, которая развеивает российский фейк о размещении химлабораторий в Украине, это костюмы химзащиты времен Второй мировой войны. В маленьком мешочке размещены старые резиновые сапоги и специальный плащ. Выглядит смешно и жутко.

Для связи оккупантам выдали что-то похожее на рации, но это телефон, который имеет специальную раскладную антенну.

Когда захватчики отступали, оставили и “секретную” карту, которая украинская полиция нашла. На карте отмечены пути взятия Киева, номера подразделений, которые должны были зайти в столицу и координаты блокпостов.

Также на карте указана российская воздушная помощь, которая должна была защищать оккупантов с воздуха.

Еще полицией были найдены списки военнослужащих, которые находились на территории Киевщины. В списках также указывался перечень оружия, которые русские получили для наступления.

Все эти находки станут доказательствами полномасштабного нападения и атак армии РФ на территорию Украины, в частности Киевской области.

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